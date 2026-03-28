Se fue de este plano el gran pintor tilcareño Guadalupe “Michi” Aparicio

Nació en la bella Villa de Tilcara el 8 de septiembre de 1934, y como para alimentar el espíritu del “Niño Artista”, las flores de los más bellos colores, claveles, rosas, margaritas, lirios y muchas otras con ricos perfumes anticipaban la pronta primavera y recibían a un original artista que en su futuro dejaría profundas huellas para el Arte y la Cultura de Jujuy.

Guadalupe “Michi” Aparicio considerado un gran pintor y gestor cultural del noroeste argentino nació en la tierra del conocido artista Medardo Pantoja y de otros de diferentes disciplinas, como la música y la literatura. A fines de la década de los cincuenta se traslada a San Miguel de Tucumán e ingresa en la Facultad de Arte y egresa en 1962 como Licenciado de Artes Plásticas.

En 1963 decide radicarse en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibe una beca del Fondo Nacional de las Artes. En 1970 se radica con su familia en La Banda de Santiago del Estero, donde vive y trabaja hasta 1980. Sus ideas políticas en torno al peronismo le permitirán ser solidario con sus compañeros en camino al exilio. En la última década señalada se muda a San Isidro (Provincia de Bs As) y allí junto a otros artistas y con el apoyo de la Dirección de Cultura del Municipio, crea en 1994 el Centro Cultural de la Ribera y dirige en el mismo lugar Un Taller de Arte Infantil de la Ribera.

En el 2001, después de haber sufrido un asalto que casi acaba con su vida, retorna a nuestra provincia. Su tarea de Arte en cuanto a lo temático está relacionado con el mundo andino. La fuerza de la espalda cerril, de su tierra tilcareña, surcadas en sus bajadas por cardonales con floraciones rojas y blancas y una especie característica como la cortadera; la quebrada profunda de la vertiente del Huasamayo y el frente abierto hacia el oeste de cerros vestidos de terracota y de formaciones fantasmales, fueron alimentos para la mente creacionista del artista “Michi” Aparicio.

Por eso pudo expresar, cuando fue entrevistado por su condición de pintor argentino rioplatense y decir: “. . . cuando se habla de pintura argentina, siempre se piensa en el Río de la Plata y la región pampeana. No se piensa que la Argentina tiene una región muy importante con espíritu andino. Se supone que lo andino sólo pertenece a Bolivia, Perú, Ecuador. Mi pintura pertenece al norte argentino y algunas veces sorprende, afuera también, un pintor argentino cuya obra tenga el sabor y el espíritu de la región andina, que no es rioplatense”.

A nuestro artista, ahora Guadalupe “Michi” Aparicio, a unos días de la llegada del otoño jujeño y a meses de una nueva primavera, justo el 25 de marzo del 2026 lo visitó la dama de la azada fría, para llevarlo a sus casi 93 años de idealista, soñador, artista de alma y corazón, por el camino del olvido y de la nada. “Michi” Aparicio ya dejó grabada su impronta en su querida Tilcara, con olor a molles y retamas, a la infaltable alfa alfa; y que muchas veces marea al descuidado visitante, pero al enamorado artista, lo acompaña ahora, al eterno plano para seguir creando. Algunos fragmentos de una entrevista de Carlos M. Zavalla (2024) al pintor, nos ayudarán posiblemente a conocer más su tarea pictórica y al mismo artista y docente preocupado por el desarrollo expresivo de los niños, por eso creó el taller de arte infantil en San Isidro cuando ya licenciado de Arte se fue hacia el sur.

Nos dice Aparicio: “Los caminos son muy personales, cuando me fui a estudiar arquitectura en Tucumán,. . . sentía la necesidad de expresar lo que había pasado con mi infancia y mi juventud viviendo una cultura popular en Jujuy.

Ese camino es muy difícil, porque el arte de descubrir una imagen que después te identifique y a la vez no se aleje de la realidad, es un camino fuerte, porque tenés muchas desilusiones, porque una cosa es dibujar una modelo y que se puede hacer bien y otra cosa es cuando vos crea una imagen que contenga la realidad vivencial”.

¿De qué realidad habla el artista y qué representación tiene su obra?: “El tema pasa por lo siguiente, para mí la pintura que hago no es un capricho personal. Busca dar testimonio de lo que uno vive. Recuerdo la religiosidad de mis abuelos, que tenían rituales para el día de las almas, cocinar en ollas de barros y auto abastecerse con lo que daban las cosechas. Mis tinajas no son más que recuerdos, son los de un chico callado y tiene mucho de lo vivido. También busca que tenga la presencia de los más humildes y de los más sabios de esta tierra”.

El pintor Juan Carlos Entrocassi, y amigo de “Michi” Aparicio, comentó con afecto de dolor a pedido de Histoletras algunas palabras: “Guadalupe Aparicio es uno de los pintores más originales de nuestro país. Ha fallecido dejando tras de sí una magnífica obra, donde conviven el Cosmos, el mundo andino y una profunda calidad estética”. “Michi” Aparicio era hermano menor de Renán Aparicio Campero. . . exintendente de la ciudad capital por el peronismo jujeño. . . ayer nos dejó, fue colaborador de la Revista Tarja 9-10, (realizó xilografía) mientras era alumno de Arte en Tucumán. Desde esa lejana época ya participaba con su arte en Jujuy. Desde Histoletras pensamos: El tilcareño, “Michi” Aparicio no se fue, late y vive con su obra entre todos los jujeños que amamos el auténtico arte de nuestra bella tierra jujeña.