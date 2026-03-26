Feria del Libro de Buenos Aires “tira la casa por la ventana”

La Feria del Libro de Buenos Aires hace rato que es el evento cultural más importante del país. Alrededor de un millón de personas -el récord fue en 2022, con casi 1.400.000- caminan por esos pasillos cada año, entre libros y libros. Hay tantos autores juntos que a veces no se sabe qué elegir. Este año celebra su edición número 50 y tira la casa por la ventana.

¿Cómo se tira la Feria por la ventana? Para empezar, con dos Premios Nobel: el sudafricano J.M Coetzee y el chino Mo-Yan (el autor de Sorgo rojo, conocido en estos pagos por la película). Pero, además, por primera vez, cerrando la pista central para hacer espectáculos que podrán ver hasta 4.500 personas. Con un pabellón para 1.500 visitantes dedicado a una enorme muestra por los 50 años que será pura emoción: fotos, nombres, firmas dibujos.

En vez de un discurso inaugural habrá un diálogo entre tres escritoras que están en un gran momento: Gabriela Cabezón Cámara -reciente ganadora del National Book Award, de Estados Unidos- Selva Almada -una voz delicada y profunda que hoy está en las listas de best sellers con su última novela, Una casa sola- y Leila Guerriero, que entre otros ganó el Premio Konex y el Premio Zenda de Narrativa. La mesa estará coordinada por la periodista María O'Donnell. Esta vez, el acto de inauguración se hará en esa pista central.

Habrá escritores como Arturo Pérez Reverte, Leonardo Padura, el francés Benoît Coquil -que vivió en Buenos Aires y publicó un libro titulado "Buenos Aires n'existe pas" (Buenos Aires no existe); la exitosísima Kim Ho Yeon, una autora coreana que está con la tendencia de la "literatura sanadora", la deliciosa escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero; la chilena Nona Fernández -con su libro "Marciano", sobre Mauricio Hernández Norambuena, un militante que quiso matar al dictador Augusto Pinochet-, la autora y música brasileña Adriana Calcanhotto, las argentinas residentes en España Clara Obligado y Fernanda García Lao; el agente literario Guillermo Schavelzon.

Habrá una muestra de fotos de Morgana Vargas Llosa, otra con dibujos de Roberto Fontanarrosa sobre, justamente, la Feria (curada por Judith Gociol) y se podrá ver el libro que firmaron visitantes ilustres como Ray Bradbury y Susan Sontag.

A 50 años del inicio de la última dictadura, otra exposición dará cuenta de la represión cultural -libros y autores que censurados- y la tradicional Maratón de Lectura se dedicará a los libros prohibidos. "Todo lo que entonces no, no, ahora sí, sí", dijo Ezequiel Martínez, director de la Feria.

Estos anuncios se hicieron ayer en un encuentro de las autoridades de la Fundación El Libro -organizadora de la Feria- con la prensa.

Christian Rainone, el presidente de la Fundación, detalló novedades y contó, también, que habrá un "espacio del hincha", para palpitar el próximo mundial "donde vamos a conjugar la pasión por el fútbol con la pasión por los libros", dijo.

La venta del los stands, contó, fue un éxito. No les quedaron espacios vacíos y habrá, entonces, unos 30 stands más que el año pasado.