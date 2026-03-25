Tizas y una noche de homenajes a la copla y al deporte

El Grupo de Arte y Cultura Tizas está nuevamente en acción. Recordemos que bajo la dirección de Yoyi Piedra Quilino, y la coordinación de Cintia Díaz, el año pasado el grupo cumplió sus Bodas de Plata.

Ya transitando el año 26 desde su creación, este año ya se concretaron dos encuentros poéticos, y esta vez, visitaron nuestra redacción apara anunciar un nuevo ciclo de homenajes en su espacio.

Mañana, a las 21, el Grupo Tizas, realizará un nuevo encuentro de música y poesías en el Patio del Arte de Galería Colonial (Lavalle 238), y en ese marco se rendirá homenaje a dos personalidades destacadas de nuestra provincia como son el coplero Xenón Rumy Toconás; y el deportista Tiber Maso, campeón en varias oportunidades a nivel nacional e internacional de tenis de mesa.

Esta es una sana costumbre de Tizas, la de reconocer y valorar las trayectorias de personas que se destacan en nuestra comunidad, ya pasaron por sus homenajes numerosos deportistas, periodistas, profesionales y artistas de distintas disciplinas.

Conversamos con Piedra Quilino, Cintia Diaz, y los dos homenajeados para anunciar este encuentro. "Nos proponemos homenajear a personas que han llevado el nombre de Jujuy por otras provincias y en distintos escenarios", explica Yoyi.

La copla, su vida

Xenón Rumy Toconás cuenta que nació en Pueblo Viejo, de Humahuaca, donde se crio también, y estudió.

Siempre en el campo, aprendió a cantar coplas, esas que escuchaba desde que estaba en el quepi de su madre. "Esa es mi identidad, mi esencia, y comencé a cantar coplas desde muy niño", cuenta. Está convencido de que "con la copla no se lucra, no se cobra nada, es un don que te la Pachamama y que uno lo vierte a la gente".

En el afán de mantener viva la cultura de la copla, Xenón lleva adelante un proyecto en las escuelas, que se llama "La copla va a la escuela". "Visito las instituciones que me llaman para enseñarles a los niños", cuenta. Otro de sus proyectos es "Latidos de la Pachamama".

Es autor además de sus coplas, las que ya fueron publicada en varias antologías. "Tengo alrededor de seis mil coplas que tengo guardadas, y espero poder publicar", asegura.

Esta faceta artística lo llevó a recorrer innumerables festivales en todo el país. Ya recibió también varios reconocimientos por su pasión, entre ellos el Premio San Salvador que otorga la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

También participa de la organización del Jueves de Ahijaditos en Bárcena, donde van niños copleros de distintas localidades, y es parte de la Cuadrilla Los Coquenitas.

Tenis de mesa

Por su parte, Tiber Maso, es el primer jujeño que integró la selección argentina de tenis de mesa, en la década del '80, en la que estuvo durante cinco años. También fue campeón sudamericano en varias oportunidades y categorías.

"En 1985 jugué en primera por equipo con Fredy Rivas c y Flavio Abán, con quienes logramos un tercer puesto en primera, y al mismo tiempo éramos terceros nacionales en juveniles y en infantiles, o sea que con 30 jugadores que éramos, habíamos logrado ser la tercera potencia nacional en aquella época", resume.

"Conocí muchos lugares gracias al tenis de mesa, porque era otra época en que a las selecciones argentinas les pagaban todo. Ahora los chicos de la selección se tienen que pagar hasta el viaje. No entiendo que haya que pagar para representar al país", asegura".

"Dejé mucho tiempo este deporte y volví a jugar hace unos años por pedido del presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy, Gallo Moisés. Y volví a ganar el torneo provincia, después de 35 años, en primera", cuenta.

Sigue formando parte de la asociación, y durante un tiempo el torneo de tenis de mesa llevó su nombre como reconocimiento a su trayectoria. Y ahora, un grupo cultural también toma la posta para homenajearlo.