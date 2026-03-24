AC/DC en Argentina Ya dio su primer show y faltan dos La banda AC/DC salió a comunicar una noticia ayer a sus seguidores para dar tranquilidad en torno a los tres shows que están previstos en el estadio de River Plate. La visita es en el marco de su gira "Power Up Tour", con la que llega a nuestro país, después de 17 años de ausencia.

AC/DC agotó en tiempo récord las entradas para estos tres conciertos. La última visita del grupo liderado por el guitarrista Angus Young y el vocalista Brian Johnson fue en diciembre de 2009, cuando ofrecieron tres conciertos en el mismo estadio que quedaron inmortalizados en el álbum y documental Live at River Plate (2012).

El primer recital de este esperado regreso fue anoche y se realizó normalmente. La aclaración viene a colación de que uno de sus integrantes sufrió un inconveniente de salud, pero eso no afectó al show de anoche, ni afectará a los dos que faltan, previstos para los previstos para este viernes y el martes 31, en Buenos Aires.

Al llegar a la Argentina, el miembro de AC/DC, Stevie Young, no se sentía bien. Por precaución fue ingresado en un hospital local donde se le realizaron una serie completa de estudios.

Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, y actuó con entusiasmo, y ya se prepara para los dos próximos encuentros con el público argento.

Con más de 200 millones de discos vendidos y una influencia intergeneracional, AC/DC se conforma hoy con los citados Young y Johnson más el recientemente internado - dado de alta Stevie Young (guitarra rítmica y reemplazante de su tío, el fallecido Malcolm Young), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).