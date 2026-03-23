Se viene nueva serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera

Se viene una nueva producción sobre la vida de Frida Kahlo. Netflix anunció una nueva serie centrada no sólo en ella, sino también en su relación con el muralista Diego Rivera.

El proyecto, ideado para una audiencia internacional, buscará reconstruir una mirada auténticamente mexicana y femenina sobre la pareja, bajo la dirección de Patricia Riggen y Gabriel Ripstein.

Esta ficción surge al calor de una mayor presencia de producciones en México, dado que Netflix se comprometió en 2022 a invertir USD 1.000 millones en el país.

El trabajo contará con la adaptación de la escritora María Renée Prudencio, quien toma como punto de partida la biografía "Nada es negro" (2019) escrita por la autora francesa Claire Berest. La plataforma describió la propuesta como "la historia de una bomba envuelta en seda", una referencia al comentario del líder surrealista André Breton, quien calificó la obra de Kahlo como "una cinta alrededor de una bomba".

Hace algunos meses, Frida Kahlo estableció un récord convirtiéndose en la artista femenina más cotizada del mundo al venderse por más de USD 54 millones, una de sus obras.

La serie aún no tiene reparto confirmado ni fecha de estreno, pero contará con la producción de la actriz y productora mexicana Mónica Lozano, reconocida por su aporte a proyectos de raigambre local. Esta presencia nacional distingue el proyecto de otras aproximaciones previas de Hollywood a la figura de Kahlo, incluyendo la aclamada película "Frida" (2002), protagonizada por Salma Hayek, cuya interpretación fue reconocida con una nominación al Premio Oscar a Mejor Actriz.

En 2004, especialistas accedieron al baño clausurado de la Casa Azul, residencia donde Kahlo vivió la mayor parte de su vida, y hallaron cientos de documentos y obras pertenecientes a la pareja. Este hallazgo renovó el interés académico e histórico por la figura de ambos artistas, ampliando la comprensión de su legado y sus vínculos personales.