Se hizo por primera vez el Carnaval Jujeño en Berlín

Agustina Navarro es jujeña, se crio en Monterrico, y tal como ella se define "bailarina por tradición cultural", porque siempre lo hizo por gusto y por costumbre, desde niña. Se crio en una familia y una comunidad gauchas. De fiestas patronales, domas y peñas, le quedó la pasión por las danzas folclóricas.

El espíritu aventurero la llevó a viajar en 2006 a Alemania, donde decidió quedarse, y en 2009 se instaló en Berlín específicamente, donde conoció a quien hoy es su marido y formó su familia.

Siempre estuvo en contacto con músicos y artistas de la danza de Latinoamérica, para que no le gane la nostalgia. Y solían reunirse en sus casas para cantar y bailar los ritmos nuestros.

Lo cierto, es que ese anhelo fue creciendo, y desde el año pasado comenzó a organizar peñas en Berlín, con otros artistas latinoamericanos, entre esas la peña donde el charanguista Miguel Vilca pudo presentar su disco el año pasado en septiembre durante su primera gira por Europa. El espacio que generan se llama Peña de la Retobada.

Con toda esa fuerza, lo más reciente fue una jornada carnestolenda muy exitosa. Se le ocurrió hacer el "Carnaval Jujeño en Berlín", y lo hizo, un poco con el aliento de Miguel, a quien conoció el año pasado (cuando ella estaba de vacaciones por Jujuy) en el marco del encuentro "A orillas del Xibi Xibi" (que organiza el músico junto a Manu Estrada).

Conversamos con ella para saber cómo fue la experiencia del Carnaval con público alemán y también latinoamericano viviendo por allá.

"En mi nostalgia por mi tierra, comencé a buscar puntos de encuentro, con algunos jujeños que están por aquí, y lo encontré en la música y el baile. Hacíamos guitarreadas en mi casa. Hay otros que se encuentran para jugar al fútbol o al truco", comenta.

"Al principio me acuerdo que yo me iba a las milongas, que acá hay muchas. Alemania es una de los tres lugares del mundo donde más se baila el tango", recuerda, "en 2009 había milongas de lunes a domingos y ahí me conocí con otros argentinos".

Mucho tiempo fueron algo informal esas guitarreadas hasta que comenzaron a pedirle que de clases de baile, y se armó un proyecto. "Le quisimos dar forma de peña y talleres de folclore, luego yo hice una larga pausa porque fui madre, y recién en enero del año pasado cuando volví a Jujuy con mi familia, y me reencontré con un montón de actividades precarnaval, como el Enero Tilcareño, el Encuentro de Copleros, el Árbol de la Amistad en Humahuaca, volví a pensar en el proyecto. Fui a todos estos eventos y quise revivirlos en Berlín.

"Cuando fui al encuentro del Xibi Xibi de casualidad porque vi algún posteo del anuncio, todavía no lo conocía a él, pero percibí en su personalidad este sentimiento de querer compartir música, danza y vi como él integraba a las personas que estaban en la ronda sean músicos profesionales o no, jóvenes, adultos, etc., y eso me encantó", dice sobre su motivación, "y pensé que eso me gustaría hacer en Berlín".

"Cuando volví a Berlín, por esas casualidades, unos amigos me convocaron a unas peñas para dar talleres, porque de alguna manera aquí soy conocida como 'la que siempre baila'. Siempre me pidieron que enseñara, pero yo siempre dije que no, porque no tengo la formación académica de profesor de folclore argentino. Entonces, pensé en aprender a enseñar, y contacté a profesores argentinos, y tomé clases online", cuenta.

Así, primero se hicieron talleres de chacarera, o de zamba, etc. antes de los eventos, para que el público pueda bailar.

La idea compartida

GESTANDO | MIGUEL VILCA Y AGUSTINA NAVARRO Y EL DESEO DE COMPARTIR MÚSICA Y DANZA.

Cuando Miguel Vilca (quien fue en dos oportunidades a Alemania) fue por primera vez, fue invitado a la peña que Agustina organizaba en Berlín, "y salió muy lindo". Cuando él volvió en diciembre, se juntaron a pensar en hacer algo juntos, y salió lo que denominaron El Fogón Argentino.

Conversando con Miguel en esos días, surgió la idea de hacer el Carnaval Jujeño en Berlín.

"El 21 de diciembre hicimos con Miguel en Berlín, El Fogón Argentino. Yo di un taller de danzas, él dio un taller de ritmos folclóricos argentinos, y después se hizo una guitarreada. Salió hermosa, fue mucha gente. Y en un momento de esta guitarreada, Miguel tocó un carnavalito, y yo animé a todos a que lo bailen. El carnavalito es una danza que hace que el público se integre fácilmente. Fue el momento más divertido y cálido de la jornada", cuenta, "todos se levantaron a bailar".

"Eso me quedó muy presente, y entonces le propuse a Miguel que hagamos otros encuentros, exclusivamente de carnavalito, dando taller del baile y la música de este ritmo. Así surgió el segundo evento juntos, antes de que él se vuelva a Argentina en enero", continuó.

Después de eso, el único amigo jujeño que ella tiene en Berlín, no había podido ir, y entonces le propuesto que se junten para celebrar el carnaval juntos los dos. Pero ella fue por más y decidió festejar el carnaval con todos los que deseen participar.

Fue el 1 de marzo, una fiesta que comenzó a las 15 y se extendió hasta las 22 horas. En las primeras horas se llenó de familias y en las últimas horas fueron más jóvenes que se quedaron hasta el final.

Consistió en un taller de carnavalito con Agustina, un taller de tinku con el bailarín boliviano Marcos Alegría, la música en vivo de Banda Huayra Puca, Martín Ruiz Campos y un dúo de folclore Cruz-Abalos.

Lo cierto es que ella llevó el Carnaval de la Quebrada de Humahuaca, a Berlín, ambientó con serpentina, papel picado y albahaca, y la propuesta fue muy bien recibida. Había muy poquitos argentinos, algunos latinoamericanos, y más alemanes, comentó.

Por todo esto, por su nostalgia, por su energía y su pasión, Agustina Navarro asegura, que lo volverá a hacer. En este primer Carnaval Jujeño en Berlín acompañaron más de 120 personas que se fueron renovando a lo largo de las horas que duró.