La entrevista a Chancha Vía Circuito (Pedro Canale)

El artista va a celebrar en este 2026, sus veinte años con la música electrónica, realizando una gira de tres meses por Europa, y seguramente allá irá el remix de Pasakana.

Es un fanático de los sonidos y de las culturas.

¿Qué es Chancha Vía Circuito? ¿Cómo nace en vos esta forma de hacer música?

Chancha Vía Circuito es el nombre que decido ponerle a este proyecto cuando empiezo a trabajar con música de raíz folclórica y cumbia, allá por el 2006. Este año se cumplen 20 años del proyecto.

Desde el 2000 empecé a trabajar con música electrónica. Empecé a viajar por el noroeste de Argentina, Bolivia y Perú, y fue cuando tuve el flechazo con esta música, tradicional, regional.

Sin querer me dieron ganas de ver si esos dos mundos eran compatibles para trabajar. El proyecto nació con ese espíritu.

El nombre es el de un tren en Buenos Aires. La Chancha, le decían a la vieja locomotora diésel y Vía Circuito era el recorrido que hacía por el sur del conurbano, donde viví casi toda mi vida. Tanto para ir a estudiar como para ir a trabajar, me tomaba ese tren, así que era un poco como ponerle al proyecto ese espíritu que está en constante movimiento.

Ahí fue que empecé a trabajar, y ya llevo seis discos y muchos EPs y singles, que son experimentos e investigaciones de esta fusión, entre música electrónica y música de raíz.

¿Cómo te definís?

Yo soy músico antes que todo, productor y Dj. Tengo un largo recorrido con instrumentos, he estudiado guitarra, bajo eléctrico, canto. Y un poco de eso también grabo en las canciones. Si necesito grabar violines, o quenas, o instrumentos que no domino tanto, invito a otros músicos a colaborar.

¿Qué te llamó la atención de Pasakana?

Yo creo que la música de Seba Sardina tiene algo especial, en sus composiciones, en su voz, al ejecutarla, transmite algo profundo. Eso me cautivó. Desde la primera vez que lo escuché a Seba cantar en vivo, me sentí atravesado con su arte, me parece que es un grupo tremendo, muy bueno, que me dan ganas de colaborar con ellos, ayudarlos para que más gente los conozca. Este es un poco el sentido del remix, que esta canción tan linda que se llama "Canta luna" se desparrame por el mundo.

¿Cómo es tu rutina durante el año, cuanto tiempo estás en tu casa de Jujuy y cuánto tiempo viajás?

Voy donde hay trabajo, pero disfruto más la creación.

Remixar me divierte, puedo jugar y llevar una canción a un lugar distinto que el del tema original.

Después de muchos años de viajar con el formato trío, volví a viajar solo, presentándome como Dj. Tengo que hacer bailar a la gente, y ahí incluyo estos trabajos que hago de remix. Llevo ese imaginario visual emocional y sonoro de Latinoamérica a todo el mundo.

¿Cuál es tu próximo proyecto?

Después de que salga "Canta luna" remix por Altafonte Argentina, tengo que terminar un disco con la cantante Sofía Viola, que tiene salida a finales de julio.

Un deseo…

Espero que, con este lanzamiento, mucha más gente se acerque a escuchar el disco entero de Pasakana, que es una preciosura

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