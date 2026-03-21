Disertación de Nicolás Hernández Aparicio

La Secretaría de Ciencia, Técnica y Estudios Regionales (SECTER) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), presenta el ciclo 2026 de ConCiencia Pública, titulado”A 50 años del Golpe de Estado. Memoria-testimonio û historia”.

Este jueves desde las 18 se desarrollará la jornada sobre “La Historia en la encrucijada: política, ciencia y memoria durante la última dictadura militar argentina”, en el Salón “Éxodo Jujeño” del Cabildo de Jujuy (frente a plaza Belgrano). Se trata de una actividad libre que contará con la disertación del doctor en Historia, Nicolás Hernández Aparicio, que además es diplomado en Economía Política y becario posdoctoral del Conicet, y docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Hasta las 18.15 se realizará la acreditación y recepción de los participantes.

La bienvenida y presentación del ciclo, estará a cargo de Sandra Giunta, secretaria de SECTER y a las 18.20 se presentará la primera parte de la exposición de Hernández Aparicio sobre “Debates y memoria en torno de la dictadura”. A las 19 se proyectará el video “50 años después, ¿Algo que pasó?”. Y finalmente, a las 19.35 se presentará la segunda parte de la exposición, sobre “Ciencia y Universidad en el Proceso”.