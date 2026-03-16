Convocatoria para encuentro internacional BIME Bogotá 2026

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) anuncia la convocatoria para participar en los showcases de BIME Bogotá 2026, encuentro internacional que se realizará en Colombia del 5 al 7 de mayo de este año. La iniciativa se lleva adelante en articulación con la Secretaría de Cultura de la Nación y otros organismos.

El Fomento Internacional del INAMU "Músicargentina" brinda apoyos para que artistas nacionales participen en los principales mercados internacionales. Esta convocatoria está dirigida a proyectos musicales de todos los estilos, en formato solista o banda, registrados en el INAMU.

La inscripción se realizará hasta el 26 de este mes, exclusivamente a través del formulario publicado en el sitio web del INAMU. Mayores informes se pueden requerir por mail a [email protected]