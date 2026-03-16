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ENCUENTRO INTERNACIONAL

Convocatoria para encuentro internacional BIME Bogotá 2026

Está dirigida a proyectos musicales de todos los estilos.

Lunes, 16 de marzo de 2026 00:00
IMAGEN ILUSTRATIVA.

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) anuncia la convocatoria para participar en los showcases de BIME Bogotá 2026, encuentro internacional que se realizará en Colombia del 5 al 7 de mayo de este año. La iniciativa se lleva adelante en articulación con la Secretaría de Cultura de la Nación y otros organismos.

El Fomento Internacional del INAMU "Músicargentina" brinda apoyos para que artistas nacionales participen en los principales mercados internacionales. Esta convocatoria está dirigida a proyectos musicales de todos los estilos, en formato solista o banda, registrados en el INAMU.

La inscripción se realizará hasta el 26 de este mes, exclusivamente a través del formulario publicado en el sitio web del INAMU. Mayores informes se pueden requerir por mail a [email protected]

 

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