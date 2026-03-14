Inscripciones abiertas en la Escuela “Sueños Intactos”

Se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de este año en la Escuela Popular de Arte Sueños Intactos, que funciona en la fundación ubicada en Olimpia Barrionuevo esquina Fraile Pintado, del Barrio Alto Comedero.

Las clases comenzarán el miércoles 25 de marzo. Los interesados en inscribirse pueden llegarse de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20.

Los talleres que se ofrecen son: Artes Plásticas, Canto y Vocalización, Teclado, Teatro, Saya, Ritmos Kids, Danzas Árabes, Expresión Corporal, Danza Teatro, Guitarra, Tonadas del Alto, Bombo, Folklore para todas las edades, Murga, Danza Clásica, Acondicionamiento Físico para Adultos, Fotografía, Apoyo Escolar primario y secundario, Circo, Inglés, Patín Carrera.

Cabe señalar que esta escuela viene trabajando desde hace quince años en Alto Comedero fomentando el arte y la cultura como herramientas de transformación social, y en la actualidad se encuentran bregando por un edificio propio para brindar clases de manera óptima a los más de 700 estudiantes que cada año se acercan a la institución.