Concierto “RESUENAN”, en el anfiteatro Las Lavanderas

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, hoy desde las 18 horas se presentará en el Anfiteatro Las Lavanderas el concierto "RESUENAN. Canciones por un Jujuy libre de violencias de género", tal el nombre del libro/ cancionero que se presentó en diciembre del año pasado. Se trata de una publicación que une arte, educación y transformación social, fortaleciendo el entramado cultural jujeño con perspectiva de género y diversidad, que reúne 9 composiciones interpretadas por distintas mujeres.

El de hoy será un concierto que presente todas estas composiciones a través de las voces de mujeres y agrupaciones de cantoras de la provincia, y se desarrolla en el marco del Ciclo Mujeres Protagonistas de la municipalidad capitalina. La entrada es libre y gratuita.

Esta actividad está organizada por el Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, dependiente de la Dirección de Salud Integral y Género de la Secretaría de Desarrollo Humano- en articulación con la Universidad Nacional de Jujuy, Secretaría de Cultura de la Municipalidad y Secretaria de Cultura de la Provincia.

Se van a poder escuchar todas las canciones interpretadas por sus creadoras y otras músicas. Serán protagonistas de este concierto, Nora Benaglia, interpretando "La Trama";Rosario Huertas, haciendo "Volver a la niña"; Cristina Pardes con sus "Coplas diversas"; Wayra Vázquez con "Volver a la naturaleza"; Agustina Aranda, cantará la canción "Lluvia", de Daniela García ; Mónica Pantoja, será la voz de "Dina golondrina" de Silvia Torres; Añamita hará su tema "Coplas pa' marchar sin miedo"; Las Cantoras del Alto interpretarán "El Hornero"; y Delia Huertas y Warmi Taki, "Coplas Flor de Granada". Y un cierre musical será con todas cantando juntas.

LAS PROTAGONISTAS | DE LA OBRA “RESUENAN. CANCIONES POR UN JUJUY LIBRE DE VIOLENCIAS DE GÉNERO”.

La compiladora y productora del libro, la cantautora Euge Mur, trabaja en el departamento mencionado, junto a Romina Machaca. Juntas estuvieron en El Matutino, programa de El Tribuno Plus, para hablar de esta invitación.

Machaca explicó que "a través de las distintas actividades que tenemos en los distritos, trabajamos en promoción y prevención de distintas problemáticas, y entre las propuestas que se presentaron, surge la de Euge Mur, para a través de las canciones, atravesar distintas problemáticas y sensibilizar. Este libro viene a contar la historia de muchas mujeres, y queremos seguir difundiéndolo en barrios, escuelas, instituciones".

Por su parte, Euge Mur, comentó que "Àdesde el departamento trabajamos mucho con el arte como herramienta de transformación en los barrios, con talleres de canto, de coplas, y veíamos de la importancia de las canciones en este sentido, y preguntarnos qué estamos cantando, qué estamos diciendo sobre nosotras mismas y sobre la sociedad. Así surge la posibilidad de hacer este trabajo".

Y luego explicó detalles del proyecto: "'RESUENAN, canciones por un Jujuy libre de violencias de género' consiste en nueve canciones de cantoras y agrupaciones jujeñas que en sus mensajes transmiten una idea de lo que dice el título. Que tratan temáticas de problemas de género que son complejas de abordar, tanto en la casa, como en la escuela e incluso entre pares. Este libro es una herramienta muy valiosa para que podamos a través de los mensajes de compañeras del territorio, abordar estos temas, necesarios de reflexionar, para poder crear otras formas".

PRESENTACIÓN DEL AÑO PASADO

Machaca explicó que el libro se puede descargar a partir de un código QR que está disponible en la página web de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Esta presentación celebra la canción como una herramienta sensible y poderosa de transformación social frente a las violencias de género, poniendo en valor las creaciones musicales de las trabajadoras de la música de nuestro territorio y fomentando la trama esencial entre arte, educación y género.

La música, como forma de expresión artística, tiene un poder singular para abrir espacios de reflexión colectiva, empatía y diálogo.

"A través del Concierto 'RESUENAN', las canciones no solo son piezas musicales, sino vehículos de sentido que dialogan con experiencias, memorias, afectos y resistencias. Este enfoque artístico permite afectar y transformar imaginarios sociales, abrir debates y brindar experiencias de aprendizaje colectivo que complementan las políticas educativas y de género", explica Euge Mur, compiladora de libro.

El concierto RESUENAN ofrece una plataforma para fortalecer identidades colectivas, redes culturales locales y procesos comunitarios de transformación social.

Sobre el Libro/cancionero

LIBRO - CANCIONERO

El libro-cancionero reúne nueve obras musicales creadas por compositoras y artistas de diversas regiones de Jujuy, seleccionadas mediante una convocatoria provincial. Cada canción es una puerta abierta a la reflexión sobre los vínculos, las violencias y los caminos hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Organizado en cinco apartados temáticos —Trata de personas; Mitos del amor romántico y vínculos respetuosos; Femicidio y patriarcado; Interseccionalidad; Valoración de la afectividad y construcción colectiva—, el material propone distintas maneras de abordar estas temáticas desde la música, la educación y la comunidad.

Cada sección incluye letras de canciones, reseñas de sus creadoras, actividades de reflexión, recursos informativos y glosarios que invitan a seguir profundizando. Además, el libro

incorpora un enlace de acceso al material sonoro, para poder escuchar las canciones y ejecutarlas con sus acordes.