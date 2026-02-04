Muestra de obras del patrimonio artístico provincial

Se abrió la muestra "Paisajes de la Colección del Patrimonio Artístico de la Provincia de Jujuy, en Casa Silvetti Espacio de Arte (Gorriti 295).

Fue en la mañana de ayer, y estará disponible hasta el 27 de marzo. La entrada es libre y gratuita.

Se exhiben veinte cuadros que integran la colección de más de 800 obras de artes visuales, que son patrimonio de nuestra provincia. La intención es que se el público pueda apreciarlas.

Esta muestra tuvo como tema el paisaje, y reúne obras de pintura, dibujo, grabado y fotografía desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

En el acto de apertura estuvieron presentes el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos; el director provincial de Patrimonio, Sebastián Pasin; entre otras autoridades; artistas plásticos y público en general.

La muestra fue curada por Viviana Cortés, responsable del Área de Inventario de los Bienes del Patrimonio Artístico.

Pasin, en sus palabras de bienvenida expresó que "para nosotros el propósito no es solo la exhibición artística, sino mostrar parte del patrimonio de la provincia. Siempre se hace más referencia en este sentido a la Historia, la Arqueología, pero poco se habla del patrimonio artístico. Entendemos que hace falta hacerlas conocer".

En esta primera selección, el público se encontrará con obras muy diversas de artistas como Aldo Ruiz, José Armanini, Laureano Rodríguez Pérez, Pillie, Dante Cipulli, Lucio Acosta Cerra, Ignacio Colombres, Juan Carlos Entrocassi, Manuel González, Víctor Montoya, Edmundo González del Real, Constantino Popoff, José Mario Cecconi, Rafael Touriño Campos, Claudio Samos, Héctor Alemán, Alberto Mosca, Oscar Alberto Zerpa, Elisa Barrientos y Alejandro López.

Viviana Cortés anunció que en junio se realizará otra muestra de este patrimonio, que tendrá lugar en el Cabildo de Jujuy, con la temática "Personajes".

"Son veinte obras representativas con un eje en común que es el paisaje", expresó en la oportunidad José Rodríguez, "lo interesante es el proceso de cómo se mira, se interpreta y se plasma ese paisaje, a través del tiempo y de las distintas miradas".

La curadora, Viviana Cortés, por su parte, en conversación con nuestro diario, explicó que "este año vamos a trabajar pequeñas colecciones con diferentes temáticas. La que se inaugura hoy es 'paisajes y naturaleza'. Tenemos obras desde la década del '40. Elegimos teniendo en cuenta el tamaño de la obra y la trascendencia del artista creador. Todos los que figuran acá han sido referentes no solamente en Jujuy, de artistas viajeros de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y de Buenos Aires, que fueron llegando a nuestra provincia. Algunos se instalaron por un tiempo y luego volvieron a su lugar de origen, pero tomaron a Jujuy como una fuente de inspiración".

Las piezas constituyen un legado cultural y son testimonios sensibles de las múltiples formas en que el territorio fue mirado, interpretado y significado a lo largo del tiempo.

Conviven paisajes panorámicos y miradas fragmentarias. Algunas de estas miradas se originan en experiencias de paso por el territorio, donde el encuentro con Jujuy dejó obras que hoy forman parte de la colección. La diversidad de técnicas y enfoques da cuenta de la riqueza de la colección y de la transformación de los modos de representar la naturaleza.