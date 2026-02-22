22°
Buenos Aires

Palpaleñas invitadas a un café literario

Pertenecen al Club de Amigas de la Tercera Edad.

Domingo, 22 de febrero de 2026 23:38
NÉLIDA MIRIAM ROBLEDO

PALPALA (Corresponsal). El Club de Amigas de la Tercera Edad se presentará esta semana en Buenos Aires. Fue invitado a participar del Café Literario "Syria Poletti" que coordina el escritor chileno Emiliano Pintos.

La delegación está integrada por escritores, copleros y bailarines. Presentarán el cuadro folclórico "Devoción entre nubes", un homenaje a la Virgen de Punta Corral, a cargo del taller de danzas "Cenizas del Alma"; además, se realizará el adelanto del libro "María, un camino de fe", de las escritoras Nélida Miriam Robledo y Graciela Millares.

En la oportunidad habrá una ponencia sobre la copla, un número de danza estilizada y las voces de Orlando Moreno y Nancy Cassineiro deleitarán con una presentación con zambas y cuecas.

La delegación ha generado recursos propios para poder realizar el viaje y ha recibido un importante descuento de la empresa de transporte Balut, lo que les permite cumplir con este sueño para los artistas.

Nélida Robledo habló con El Tribuno de Jujuy de un año de exitosas presentaciones en la Casa del Bicentenario y la Cultura, la Fundación Fe y Esperanza y en barrios de la ciudad, descentralizando los encuentros con convocantes propuestas.

La escritora ha motivado a jóvenes y adultos a incursionar en la escritura creativa a través de seminarios y encuentros literarios.

 

