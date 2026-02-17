Abel Quispe presentó “Cumbia norteña” con Kumbia Mer

Abel Quispe, un incansable laburante de la cultura, en busca de la motivación de las nuevas generaciones y de la exaltación de nuestras músicas e instrumentos, lanzó en medio de este carnaval, un nuevo tema de su autoría, que grabó en colaboración con Mercedes Palavecino, más conocida Kumbia Mer. Se titula "Cumbia norteña" y ya está disponible Youtube, en formato karaoke.

En esta oportunidad, Abel y su grupo Abely, además de proponer una canción más para bailar, se propone rescatar el protagonismo de la mandolina en la música norteña. Un instrumento algo olvidado, según su consideración.

En conversación con El Tribuno de Jujuy, el músico dice "la mandolina es un instrumento que se ha perdido. "Se utiliza en Bolivia, Ecuador, en diferentes ritmos, pero aquí en Jujuy ya casi no se toca. Quien está trabajando en nuestra provincia con la mandolina, es Nahuel Lizárraga, investigador que está haciendo trabajos para su rescate", comenta. "Él viene difundiendo la mandolina en el norte", dice y le pasó varios datos históricos sobre el instrumento, como quienes la ejecutaron en la provincia: "Felipe Rivera (de origen boliviano radicado en Jujuy, en 1936), Los Arrieros de Yavi (en 1946), Conjunto Jujeño Los Changos del Xibi Xibi (en 1948), Los Changos del Huancar (en 1950), Kuntur Yawar (en 2011), Elías Ábalos y sus Amigos (en 2012) y Lucio Canchi y sus Masis (en 2017).

Muy compenetrado con este tema, comenta que se cree que hay 10 mandolinas en Jujuy, pero que no se las ve en los escenarios.

Abel comenzó a dedicarse a la música a los 15 años, y a los 25 conoció la mandolina.

EN LA GRABACIÓN | JUNTO A LA CANTANTE JUJEÑA KUMBIA MER.

"Yo siempre rescato a la mandolina, que antes la ejecutaba yo y ahora le estoy enseñando a mi sobrino Mariano, que forma parte de la banda", comenta. "Él toca la mandolina en este tema nuevo", dice.

Di9ce que le puso este nombre "Cumbia norteña", porque él esta normalmente muy abocado a los ritmos andinos, y descubrió que la cumbia tiene mucha más variedad.

La letra es de su autoría, y cuenta con la colaboración femenina de Kumbia Mer.

La banda Abely, en este momento está integrada por el mismísimo Abel Quispe, en acordeón; Ema Diez, en percusión; Dana Diez, en pandereta y canto), Mariano Rodríguez, en mandolina; Ramón Morales, en vientos; Luis Lucas, en percusión; Carlos en Bongó y Elizabeth Rodríguez en voz.

Cuenta que su mandolina la trajo de Oruro, Bolivia. "Me gusta mucho su sonido. La afinación es como la del violín, pero se toca con púa. Es muy brilloso su sonido", dice con pasión.

ABEL QUISPE

El grupo Abely, que él dirige es un grupo de formación se diría, con fines más educativos y de difusión que comerciales. "Yo vengo apostando a chicos que están aprendiendo música, e invito a quienes se quieran sumar. Yo quiero transmitir lo que yo sé, porque el día de mañana no voy a estar. Yo soy docente, y hace poco hice también un video sobre la Escuela 343 de Manantiales. La verdad que todo cuesta, porque soy músico independiente, y lo que logramos hacer es muchas veces por la colaboración de algunas personas", detalla.

Abel es profesor de plástica y de música, y el grupo Abely se conforma de chicos que quieren aprender. "El objetivo del grupo es incentivar a los chicos, no comercial, por eso no hacemos cover, y así cuesta más", relata.

Normalmente tocan en presentaciones de libros, en centros culturales, algún festival, etc.

Abely es sin dudas un espacio de acompañamiento cultural a músicos nuevos y a la comunidad.

Grabando con mujeres

Esta vez, grabó junto a Kumbia Mer, una artista de la cumbia jujeña que viene trabajando con mucha constancia desde hace varios años. Con ella hizo "Cumbia norteña".

Quispe recordó que anteriormente grabó con la folclorista Rocío Fuenzalida, el tema "Pachamama" que se hizo con un subsidio del INAMU (Instituto Nacional de la Música), junto con "Tantanakuy del recuerdo" (tema en homenaje a Ricardo Vilca y Jaime torres).

El año pasado lanzó "Carnaval en Jujuy", y así siempre está sumando una producción una propuesta para compartir con su comunidad cercana, con la comunidad artística, con la de sus alumnos, y la provincia entera.