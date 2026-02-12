Obras de Ariel Cortez en el 9º Carnaval Federal en Caba

Con gran participación de público, se inauguró en el Edificio Anexo "A" de la Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires la 9° edición del Carnaval Federal, una propuesta cultural que reúne tres exposiciones orientadas a reflexionar sobre el carnaval como arte, identidad, territorio y expresión política del cuerpo.

COMPARTIENDO | ARIEL CORTEZ SE SUMÓ A LA PROPUESTA INAUGURADA EL LUNES.

En esta iniciativa, Jujuy está representado por la obra de Ariel Cortez titulada "Realismo Mágico. El lado místico del carnaval", que se nutre de la cultura del norte argentino y combina lo cotidiano y lo ritual en una narrativa visual cargada de color, tradición y misticismo.

PALABRAS DEL ARTISTA JUJEÑO.

A este Carnaval Federal, se suman las muestras "Carnaval de los Pecados - Entre Máscaras y Umbrales", de Carlos Rulli e Ivana Verna, que propone un recorrido por lo humano en su faceta contradictoria, exuberante y vital, donde el exceso y sus sombras dialogan como potencia creativa; y "Que Momo nos Amontone - Polifonía de carnaval", de la Escuela de Arte de Carnaval del Litoral, que consiste en una instalación inmersiva que invita a experimentar el carnaval litoraleño como una creación artística colectiva que atraviesa generaciones.

Varios diputados de distintas provincias acompañaron la apertura de esta nueva edición y destacaron el valor del carnaval como expresión cultural federal y colectiva.

OTRAS MIRADAS.

Este evento es organizado por la Dirección de Cultura, Museo y Extensión Federal de la Cámara de Diputados de la Nación, el Carnaval Federal presenta tres muestras que abordan distintas dimensiones de esta celebración popular en diversos territorios del país.

INSTALACIÓN.

Las exposiciones pueden visitarse hasta el 27 de este mes, de lunes a viernes, de 8 a 20, en los espacios expositivos del Edificio Anexo "A", de la Cámara de Diputados de la Nación (avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Con esta nueva edición, el Carnaval Federal reafirma su objetivo de visibilizar y poner en valor las expresiones culturales populares como espacios de memoria, identidad y creación colectiva en todo el país.