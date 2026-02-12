Se conformó la Anip sede Jujuy y se presentará hoy

La Anip (Academia Nacional e Internacional de la Poesía), tiene a partir de hoy una sede en Jujuy. La formación original en nuestro país, tiene sede en Córdoba y la casa central en México.

Hoy a las 9 se realizará la presentación de la primera comisión directiva fundadora de Anip Jujuy, en el local 11 de Lavalle 238.

Esta primera comisión está integrada por la poeta y declamadora, Cristina Costilla, como presidenta; Carmen Chauque, como vicepresidenta; Graciela Millares como secretaria; Cintia Díaz, como tesorera; Maria Isabel Martínez, como encargada de prensa y difusión; y Miguel Urzagasti, Irene Ovando y Daniel Ruiz, como vocales.

La invitación a este acto de presentación es para escritores, poetas y referentes de la cultura de nuestra provincia.

Hablará la presidenta, y se realizará la presentación de cada uno de los miembros de la flamante Comisión Directiva de Anip Jujuy.

El cierre de este encuentro será con la presentación musical del Grupo Azul.

Cada uno de los integrantes tiene una amplia actividad en el ámbito cultural de la provincia.

La presidenta Cristina Costilla es escritora, poeta, declamadora y gaucha, e integra diferentes grupos como Poetas Tizas y Albricias, y tiene varias publicaciones.

Carmen Chauque (vicepresidenta) es profesora de Arte, escritora e investigadora en artes y rituales andinos. Participó en el Informe mundial sobre una cultura de Paz, y tiene dos libros publicados.

La secretaria Cintia Díaz es escritora y coreuta, y actualmente coordina el grupo Poetas Tizas.

María Isabel Martínez, es una activa artista de las letras, que además lleva adelante el Taller de Lectura en el Hospital Materno Infantil "Dr. Héctor Quintana" hace varios años, lo que le valió numerosas distinciones. Es cofundadora del grupo Albricias, publicó un libro de poesía y obtuvo varios premios y reconocimientos. Forma parte también de los grupos Letras Libres y Poetas Tizas.

En el caso de los vocales, Miguel Urzagasti es artista visual y escritor, y cursa la Tecnicatura Universitaria en Gestión Editorial; Irene Obando es docente jubilada escritora y poeta e integra varios grupos literarios de Jujuy,Salta,Tucumán y Santiago del Estero; y Daniel Ruiz es autor de las obras literarias: "Érase una vez en Yala y El Palmar", "Sueños", "Sofía de la Montaña en Yala", "Latincha, el niño de las tapitas", "Sofía de la Montaña en El Palmar", "Cazador de Sueños", y otras.