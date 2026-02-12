28°
Barrio Chijra

Forzaba la puerta de una vivienda y fue aprehendido

También intentó agredir al propietario del inmueble.

Jueves, 12 de febrero de 2026 23:16
INCULPADO | FUE DETENIDO Y TRASLADADO A LA SECCIONAL 3°.

Un hombre fue detenido luego de forzar la puerta de una vivienda e intentar agredir al propietario del inmueble.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el episodio se registró días atrás en horas de la madrugada, en un sector del barrio Chijra de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta telefónica sobre un sujeto que forzaba la puerta de ingreso a un domicilio particular.

De inmediato una comisión de efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 se dirigió al lugar y sorprendió al inculpado de manera in fraganti, por lo que procedió a reducirlo y detenerlo.

Asimismo, se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien relató que llamó al 911 y que al solicitar al inculpado que se retire, éste intentó agredirlo y tuvo que resguardarse en la vivienda.

El malviviente fue trasladado a la Seccional 3°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia y el damnificado, radicó la correspondiente denuncia.

 

