Video de Agustina Aranda, fruto del trabajo en red

Mañana, en el marco de la celebración del Jueves de Comadres que propone La Mar en Coche Multiespacio (San Pedrito 173, barrio San Pedrito), se estrenará el video clip "Amor Ambiental" de Agustina Aranda, producido por Runa Cine, y en el escenario se contará con una cartelera exclusivamente protagonizada por mujeres.

Desde las 13, el Gran Topamiento de Comadres contará con las actuaciones de Cantoras del Alto y Warmi Taki, Grupo Albahaca, Mixtura Carnavalera y Jesy Carrasco, más la Dj Luna Fuega y la conducción de la Chola Mostra Chavela.

JESY CARRASCO | EN LA CARTELERA NETAMENTE FEMENINA.

El Jueves de Comadres es una de las manifestaciones festivas donde la mujer resalta su labor, su compromiso, su fuerza. El festejo permite o no (depende el caso) la participación de varones, pero sin dudas las celebraciones más genuinas reunieron exclusivamente a féminas a cumplir con la tradición.

Muy pocas fueron las celebraciones en nuestra provincia, donde salvo que fueran a tocar (músicos contratados), los varones tenían la entrada "prohibida".

CONDUCCIÓN | A CARGO DE LA CHOLA MOSTRA CHAVELA.

El dato que hoy llama la atención, que ante una celebración que celebra a la mujer, no se cumpla en muchos casos con el cupo femenino en los escenarios que se requiere por ley, parta resguardar y promover el trabajo de las mujeres artistas, mujeres músicas.

En este marco y con esta introducción, una de las celebraciones que respeta y exalta la labor de las mujeres, es la de La Mar en Coche Multiespacio.

Allí, la fiesta comenzará a las 13, el escenario recibirá a una cartelera exclusivamente

LAS CANTORAS DEL ALTO | SE SUMAN AL FESTEJO EN LA MAR EN COCHE.

"Amor Ambiental"

En el marco del clásico Jueves de Comadres del espacio cultural La Mar en Coche, se realizará el estreno del videoclip "Amor Ambiental", una obra de la cantautora jujeña Agustina Aranda, producida a través de la gestión comunitaria.

El videoclip fue realizado por la productora Runa Cine, integrada por Mayra Nieva, Tania Carrizo y Daniela Isasmendi, comunicadoras y realizadoras audiovisuales jujeñas, en conjunto con la Colectiva Arariwa, conformada íntegramente por mujeres hacedoras de la cultura territorial.

El proyecto se desarrolló desde una lógica colaborativa, con el aporte de la comunidad y la participación de artistas del ámbito local de la música y el audiovisual, que sumaron su trabajo, saberes y sensibilidad para materializar esta propuesta creativa.

"Amor Ambiental" es el resultado de un proceso creativo que pone en valor el trabajo en red, el encuentro entre disciplinas y la fuerza de la creación comunitaria como motor para producir arte con identidad, territorio y compromiso.

El estreno tendrá lugar en este espacio cultural emblemático del barrio San Pedrito, que nuclea a la comunidad artística local y convoca de manera abierta a vecinas y vecinos.