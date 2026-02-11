Tan Biónica vuelve a Santa Fe

Tan Biónica llegará a Santa Fe, el sábado 11 de abril, con un único show en la región, presentando "El Regreso" en el Estadio "15 de Abril" Club Atlético Unión, marcando la vuelta histórica de la banda a esta provincia, y la vuelta a los espectáculos en vivo.

El show forma parte de la presentación oficial de su nuevo álbum, un trabajo que reafirma la identidad de la banda y renueva el vínculo con una generación que sigue cantando cada canción como un himno. Con una puesta en escena a gran escala y un repertorio que combinará material nuevo con sus clásicos himnos, la noche promete ser una celebración masiva y emotiva.

El Estadio del Club Atlético Unión, será el escenario de este reencuentro especial con el público santafesino y de la región, consolidando un hito tanto para la banda como para la ciudad.

Tan Biónica es una de las bandas más influyentes y queridas del pop rock argentino de las últimas décadas.

Con canciones que marcaron a toda una generación y se transformaron en clásicos, el grupo construyó una identidad única, combinando melodías pegadizas, letras emotivas y una fuerte conexión con su público.

El 2026 tendrá sus primeros shows de presentación del álbum en el Estadio Vélez los días 27, 28 y 29 de abril.