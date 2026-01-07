Brendan Fraser de estreno "Familia en renta" es la película que realizó en Japón Brendan Fraser, el actor ganador del premio Oscar por el film "La Ballena", se sumergió en la cultura japonesa para la nueva película de Searchlight Pictures, que estrena este jueves en muchas salas del país. Se trata de "Familia en renta", una conmovedora historia dirigida por Mitsuyo Miyazaki, más conocida como Hikari.

La trama sigue a Phillip, un actor estadounidense residiendo en Tokio. En la historia, el protagonista es contratado por una agencia de "familias de alquiler", un negocio muy difundido en el país que se centra en la contratación de actores para interpretar roles sustitutos en las vidas de los clientes.

Íntegramente rodado en Japón, la nueva película embarcó a Fraser en un viaje cultural transformador.

Para dar vida a Phillip de la forma más auténtica posible, el actor se sumergió por completo en la cultura nipona, absorbiéndola con pasión y dedicación para lograr una comprensión profunda y cabal del lugar, sus prácticas y su gente, como así también de su idioma.

Tras conectar profundamente con la visión de Hikari, Fraser aceptó protagonizar la película consciente de que para el papel requería familiarizarse con una cultura poco conocida por él.

En el mismo sentido, Hikari compartió que el actor se embarcó en el proyecto sabiendo sólo decir "arigato" (gracias), y que al final del rodaje hablaba japonés "con una fluidez sorprendente".

Actualmente, existen alrededor de 300 agencias de familias de alquiler en el país. A ellas acuden hombres y mujeres, en busca de actores y actrices que puedan cumplir roles familiares y de amistad, y así sobrellevar situaciones sociales concretas.