Bruce Willis, falso rumor Circuló en redes la versión de que el actor había fallecido Los fake news rodean siempre a las personalidades del espectáculo y el icónico actor de películas de acción Bruce Willis, no estuvo exento. Se corrió durante la jornada de ayer, los rumores de su muerte. Todo surgió a partir de un mensaje sacado de contexto publicado por su esposa, Emma Heming Willis, el 21 de diciembre pero que en las últimas horas se viralizó rápidamente en redes sociales.

La familia rápidamente salió a desmentir, el actor continúa con vida y permanece bajo cuidados médicos a raíz de su diagnóstico de demencia frontotemporal.

Sobre el mensaje, que extrañaba a los internautas, estaba relatado en tiempo pasado, lo que generó las hipótesis. "Ayer llevé a las niñas a Magic Mountain con amigos. Nuestro último paseo fue Viper y wow, recordé que era mucho más divertido de lo que realmente era. La última vez que me subí fue con Bruce en 2008 y ese momento fue divertido", se lee en el mensaje de Heming, acompañado de un video en el que aparece Bruce Willis junto a sus hijas, filmándose mientras están arriba del juego mecánico.

"Su comentario, su risa, siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión. Lo amo y simplemente, extraño que sea mi compañero de viaje", agregaba.

El actor reconocido mundialmente como una de las mayores figuras del cine de acción, desde el 2022, Willis está en retiro de la vida pública tras recibir el diagnóstico de demencia frontotemporal, una condición neurodegenerativa que afectó sus capacidades cognitivas y de comunicación.

Benjamín Vicuña en "The Balls"

BENJAMÍN VICUÑA

El actor demostró que su carisma no solo brilla en las tablas o el cine, sino también al frente de la conducción.

Este lunes por la tarde, el actor chileno debutó como conductor de la nueva temporada de "The Balls" en el Trece y lo hizo con soltura, humor y un despliegue que conquistó a los participantes y a la audiencia. Además del despliegue de energía, música y competencia, el programa tuvo un muy buen arranque en materia de audiencia, comenzó con 3.1 puntos de rating y se mantuvo segundo en la franja.

Rosaliía suma una cuarta fecha

ROSALÍA

Las entradas para los 3 shows de la cantante española, en agosto en el Movistar Arena, se agotaron en menos de 45 minutos.

Rosalía regresa a la Argentina y el furor por ir a verla en el Movistar Arena es total. La artista española se presentará en el marco del Lux Tour 2026, y las entradas para las tres fechas programadas se agotaron en tiempo récord. Pero todavía quedan esperanzas para aquellos que no pudieron comprar tickets para las funciones del 1, 2 y 4 de agosto, es así que se agregó una nueva función para el 6 de agosto.