Hoy se realizará el taller de Percusión Folclórica

El Centro Cultural "Héctor Tizón" será el escenario del próximo Taller de Percusión Folclórica, liderado por el reconocido artista jujeño Andrés Cazón. Este taller, destinado a músicos percusionistas, docentes, estudiantes de música y público en general, ofrecerá una oportunidad única de explorar y enriquecer la ejecución del ritmo de la chacarera, una de las expresiones más emblemáticas del folclore argentino.

Con una duración de 2 horas reloj, el taller se enfocará en compartir herramientas y recursos prácticos que permitirán a los participantes vivenciar y ampliar su conocimiento sobre los diversos patrones rítmicos que componen este estilo musical. La chacarera, con su rica variedad de variaciones rítmicas y juegos de timbres, será el eje central para lograr un ensamble de percusión folclórica.

El costo del taller es de $15.000, y no se requiere de conocimientos previos para participar, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para quienes desean adentrarse en el mundo de la música folclórica.

Este taller busca fortalecer la conexión con las raíces culturales argentinas a través de la música. Para más información al celular 1162042599.