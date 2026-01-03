Concurso “Cortometraje de animación 2025” del Incaa

El Incaa convoca a realizadores mayores de 18 años de todo el país a presentar proyectos de cortometrajes de animación hasta el 16 de enero.

Este concurso tiene como objetivo respaldar y fomentar la creatividad emergente en el ámbito de la animación, ofreciendo a los creadores la oportunidad de dar vida a sus ideas innovadoras. Los proyectos deben versar sobre ideas originales y de temática libre, entendiéndose el mismo por técnicas 2D, CGI (3D), Stop Motion, Rotoscopia, Técnicas experimentales, Motion Graphic, Técnicas Mixtas o Animación generada con herramientas digitales avanzadas. Serán cinco proyectos ganadores y cada uno de ellos recibirá un premio de US$50.000.

Series cortas de ficción

Por otro lado, el Incaa informa que también está vigente el concurso “Series Cortas de Ficción 2025”, que tiene como objetivo impulsar a productores mediante el apoyo a proyectos innovadores, promoviendo el desarrollo y la producción de nuevas propuestas de ficción en el ámbito audiovisual. Se convoca a productores mayores de 18 años de todo el país, asociados con una plataforma digital, canal de televisión u otro medio de exhibición, a presentar proyectos de Series Cortas de Ficción (no más de 4 capítulos, un mínimo de 25 minutos cada uno).

Se seleccionarán dos proyectos y cada uno de ellos recibirá un premio de US$ 500.000.