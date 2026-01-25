¿Cuándo inicia su carrera en el mundo artístico?

El grupo ya está en Cosquín y por gestiones de la Casa de Jujuy en Córdoba actuarán además en distintas ciudades.

Desde mi niñez que me interesa la música. Fui al conservatorio "Clementi", para aprender piano, ahí estuve cuatro años y paralelamente comencé folclore en "Huayra Muyoj", con la familia Rebollo, siempre con la inquietud de todo niño de querer aprender y por supuesto el baile fue uno de mis primeros pasos artísticos. Terminado la secundaria, reconecté con la danza folclórica en la Academia Danza Arte, a cargo de las profesoras Alicia Agüero e Ivana Battos. Allí cursé hasta que me recibí de Instructor de Danzas y formé parte también del ballet. Comencé a dar clases también en los cursos de los que se iniciaban en la danza, tanto niños, como cursos de verano.

Allá por 1997, me postulé para lo que iba a ser el primer ballet Municipal, creado por la profesora Alicia Agüero, en la gestión del intendente Hugo Cid Conde, y de allí transité varios años de bailarín de folclore, donde tuvimos la oportunidad de visitar varias provincias representando a Jujuy y logrando varios reconocimientos e incluso premios en un encuentro de danzas donde participó como jurado Norma Viola, quien en aquel entonces, era directora del Ballet Nacional.

En el 2000, ya trabajaba en la Dirección de Cultura de la Municipalidad, y por esos años, también fui convocado a participar del programa Nacional "Música para todos", donde recorrimos la provincia llevando la danza y la música a nuestras diferentes regiones. En el programa compartimos con el maestro Ricardo Vilca, Chajmiri, Micaela Chauque, y muchos artistas más.

¿Es difícil combinar los dos mundos, el del trabajo y de la música?

En mi caso, no. Bueno la música en todas sus formas es mi cable a tierra. Ahí uno disfruta cada momento y cada show, pero tengo también la suerte de trabajar en lo que me gusta como es la Cultura, y desde donde siempre trato de poner mi granito de arena.

¿Forma parte de Coroico desde sus inicios?

No. A fines de los '90, participaba como bailarín acompañando en varios video clips al artista Tomás Lipán, donde nos conocimos y me invitó a ser parte del conjunto primero como bailarín y después como percusionista, fue entonces donde incursioné en el camino de la música. Después pasé a integrar varios conjuntos.

Yo era fanático del grupo Coroico, que se inició en La Plata, y lo seguía en todos los carnavales. En un carnaval en 1999, Ángel Bravo, el "Mono", me invitó a ser parte del grupo cuando deciden establecerse aquí en Jujuy. No lo dudé y me uní. Ya llevo 27 años junto a Coroico, recorriendo muchísimos festivales en toda la provincia. Llegamos a Cosquín, Jesús María, Serenata a Cafayate, Monteros en Tucumán, hasta Ushuaia, etc.

Sacamos varios discos, "Con Sabor a Norte", "Amancaes" y "20 Carnavales", y también varios sencillos. El último fue lanzado en diciembre pasado, "Lagrimitas".

En algún punto, ¿se considera como familia al grupo?

Sí, por la convivencia. Y se apunta a tener el mismo objetivo y la mismas ganas semana tras semanas. Y en mi caso, yo me aboco a seguir con Coroico, y seguir trabajando en este proyecto de llevar a lo más alto el grupo.

Ustedes atrapan la atención no solo en carnaval, ¿por qué cree que sucede?

Bueno, muchos dicen que carnaval es todo el año y creo que a la gente les gusta sentir en diferentes épocas del año ese momento tan lindo. Y Coroico es sinónimo de carnaval.

En julio pasado, dio inicio a un programa de Streaming "Descorchando", ¿Cómo surgió la idea? y ¿Cómo se sintió en esta faceta de conductor?

Desde hace 3 años que me venía proponiendo Cristian Aguilar de RTV, a realizar un programa. Y fue el año pasado cuando se pudo dar. Me sorprendió gratamente la respuesta del público, no me lo imaginaba. Fue al principio improvisado esta faceta de conductor pero fui acomodándome de a poco, también aprendiendo.

¿Seguirá el programa este 2026?

El ciclo lo terminamos el 31 de diciembre, pero ya tenemos planeado continuar en este 2026 a partir de la segunda semana de marzo.

En estas facetas de músico, representante y ahora conductor ¿Es importante el acompañamiento de la familia?

Claro, por supuesto, el apoyo de la familia es muy necesario en la carrera que uno elige. Tanto que sin ellos, sin el apoyo de mi esposa Mónica y mis hijos Candelaria y Lautaro, todo sería más complicado.

La familia es primero. Y también mi acompañamiento hacia ellos, sus sueños y proyectos, está siempre. Con decirte que mi hijo menor, Lautaro, está en un grupo y me siento orgulloso como padre, sé que es un camino largo y difícil pero a él le gusta y cuenta con todo mi apoyo.

En 2016, el Concejo Deliberante capitalino reconoció a Coroico y a otros músicos jujeños, por su trayectoria y aporte a la cultura.

En 2025, en el Festival de Jesús María, compartieron el escenario con 600 caporales provenientes de diferentes puntos del país.