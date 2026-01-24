Jujuy se prepara para una nueva edición de la Feria de las Alasitas

La Asociación Boliviana 6 de Agosto prepara una nueva ediciónde la tradicional Feria de las Alasitas en San Salvador de Jujuy, un evento cultural que ya cumple su quinto año consecutivo en la provincia y que busca mantener vivas las costumbres ancestrales de la comunidad boliviana, fortaleciendo además el intercambio cultural con la sociedad jujeña.

La actividad gira en torno a la figura del Ekeko, considerado el dios de la abundancia. En diálogo con nuestro medio, Sabino Hinojosa Reynaga, presidente de la institución organizadora, explicó el sentido profundo de la celebración. “Es una feria donde se compra con fe, con la esperanza de que esos deseos se cumplan. El Ekeko es el dios de la abundancia, para que no falte absolutamente nada”, expresó.

Durante la feria, los visitantes podrán adquirir las tradicionales alasitas, miniaturas que representan deseos personales como casas, autos, camiones, dinero u otros bienes materiales. Según la creencia, aquello que se compra simbólicamente y se encomienda al Ekeko puede concretarse en el futuro. “Si uno compra algo con gusto y placer, la idea es que el día de mañana se le concrete”, remarcó Hinojosa Reynaga.

La Fiesta de las Alasitas se celebra cada 24 de enero en la ciudad de La Paz, Bolivia, y tiene su origen en el año 1781, constituyéndose como una de las festividades tradicionales más importantes del país. Esta expresión cultural fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, lo que refuerza su valor histórico y simbólico. “Este es nuestro quinto año consecutivo organizando Las Alasitas en Jujuy, una tradición ancestral boliviana reconocida por la Unesco”, destacó.

En San Salvador de Jujuy, la feria se realizará hoy a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Asociación Boliviana 6 de Agosto, ubicadas en Avenida Mitre N° 32, barrio San Martín, y se extenderá durante dos jornadas consecutivas. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar. “Queremos que los vecinos y la población general se acerquen, habrá buenas noticias para aquellos que asistan”, adelantó Hinojosa Reynaga.

Además del aspecto ritual y cultural, la propuesta incluirá un patio de comidas con platos típicos de la gastronomía boliviana, como picante de pollo, chicharrón, picante de mondongo y el tradicional plato paceño, consumido especialmente el 24 de enero y compuesto por mote de habas, papa, carne, ensalada y choclo.

El cierre musical estará a cargo del grupo Q’ Kumbia, que le pondrá ritmo y alegría a la jornada. La entrada será libre y gratuita, consolidando a la Feria de las Alasitas como un espacio de encuentro, fe y celebración de la identidad cultural.