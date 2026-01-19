Abel hizo vibrar Palpalá con un show inolvidable

En el día de ayer El estadio Olímpico de Palpalá se vio cargado de aplausos y ovación junto Abel. Mujeres y niños con binchas, pulseras de colores y el público preparado para corear las canciones del renombrado artista . Por esta razón nuestro diario El Tribuno de Jujuy estuvo presente para vivenciar cada momento único.

Varios espectadores destacaron que tanto la apertura de puertas como el show de apertura se desarrollaron en horario, con una organización bien cronometrada. El artista encargado de abrir la noche fue Joaquín Sosa, quien ofreció chaqueñadas sentidas y románticas que acompañaron el inicio de la velada palpaleña. Su presentación finalizó entre aplausos y zapucais, agradeciendo con simpatía y cariño al público presente.

Mientras la ovación de la gente se hacía sentir, crecía la expectativa por la salida de Abel, cuya subida al escenario se demoró solo unos minutos. Finalmente, el artista apareció subiendo las escaleras junto a sus músicos y, sin saludar ni presentarse, comenzó a cantar directamente, con mucha energía y alegría de estar allí. El show inició con “Crónica”, tema de su álbum "La llave" de 2007, logrando una conexión inmediata con el público.

Luego de interpretar dos canciones seguidas, Abel se tomó un momento para hablar con la gente y agradeció profundamente a todos por acompañarlo nuevamente despues de unos años sin visitar Jujuy. “Hace mucho que no vengo a cantar con ustedes, por eso esta noche vamos a compartir muchas canciones”, expresó.

Continuó su espectáculo con un repertorio que no siguió un orden cronológico, recorriendo distintas etapas de su carrera, con canciones de álbumes lanzados entre 2004 y producciones más recientes. Durante toda la noche se vivió una verdadera fiesta, acompañada de palmas, bailes y la participación constante del público. En cada canción se proyectaban en la pantalla trasera imágenes del artista cantando, bailando y haciendo gestos que le daban color y cercanía al espectáculo.

En medio del show, uno de los organizadores abrió las puertas del estadio para permitir el ingreso de las personas que permanecían afuera escuchando a su ídolo bajo la lluvia. El gesto solidario no pasó desapercibido y fue muy valorado por los presentes que estaban dentro del predio.

Cerca del final, Abel interpretó “El alcatraz” en una versión rockera, y luego realizó un cierre rápido con el cuarteto “Que me falte todo”, momento en el que la gente permaneció de pie bailando y celebrando. Tras agradecer nuevamente, el artista se retiró del escenario, aunque el público se quedó esperando su regreso.

Tal como se esperaba, Abel volvió a subir, esta vez se sentó en un banco y cerró la noche con tres canciones muy populares y cargadas de emoción: “La llave”, “Motivos” y “Un rayo de luz”. Fueron los últimos tres temas de la noche, que se llevaron lágrimas, aplausos y abrazos entre el público.

Para concluir, se pudo observar una muy buena organización por parte del municipio, junto al trabajo de la policía encargada del operativo. Si bien la lluvia estuvo presente durante toda la noche, esto no impidió que el estadio se viera colmado y que Palpalá viviera una noche increíble, marcada por la música y la emoción.