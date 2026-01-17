Liliana Herrero vuelve a Jujuy para presentar Fuera de Lugar

Liliana Herrero regresa a Jujuy para reencontrarse con el público en un concierto especialmente concebido para la cercanía, la reflexión y la escucha atenta. La reconocida cantora presentará Fuera de Lugar, su más reciente trabajo discográfico, el miércoles 21 de enero a las 21.30 en el Teatro El Pasillo, ubicado en José de la Iglesia 1190.

Referente indiscutida de la música argentina contemporánea, Herrero es una figura clave en la resignificación de la canción popular. Su obra se caracteriza por una mirada crítica y profundamente comprometida con el tiempo presente, donde cada interpretación se convierte en un acto artístico y político en el sentido más amplio del término. En Fuera de Lugar, la artista vuelve a interpelar las formas establecidas, desarma moldes tradicionales y propone nuevas maneras de escuchar canciones que dialogan con la memoria y la realidad actual.

Este nuevo trabajo discográfico no busca la comodidad de lo conocido, sino que invita al oyente a desplazarse, a correrse de los lugares habituales para habitar una experiencia sonora distinta. Con una interpretación intensa y reflexiva, Herrero construye climas donde la palabra adquiere un peso central, la música se vuelve pregunta y el silencio también forma parte del discurso. Su voz, inconfundible y cargada de matices, funciona como un espacio de encuentro entre poesía, pensamiento y emoción.

A lo largo de su extensa trayectoria, Liliana Herrero ha desarrollado una estética propia que la posiciona como una de las artistas más influyentes del país. Su manera de abordar el repertorio popular, tanto propio como ajeno, está atravesada por una búsqueda permanente de sentido, por una lectura crítica con profunda coherencia artística.

En esta presentación en Jujuy estará acompañada por un sólido grupo de músicos: Pedro Rossi, Ariel Naón, Facundo Guevara y Mariano Agustoni, quienes aportan texturas, climas y sutilezas a un concierto pensado para un formato íntimo. La elección del Teatro El Pasillo refuerza esta propuesta: se trata de una sala que favorece la proximidad entre artista y público, creando un ambiente propicio para la escucha atenta y el intercambio sensible.

Las entradas para el concierto se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.