6 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Netflix

"Señorita J", la producción francesa es de las más vistas

El fime de época fue dirigido por el director conocido como el "Wooddy Allen francés", Emmanuel Mouret.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 00:00

Entre las películas de época recomendadas de Netflix se encuentra "Señorita J" (Mademoiselle de JoncquiÞres). Esta producción francesa, dirigida por Emmanuel Mouret, no solo cautiva a los espectadores por su ambientación, sino también por su historia centrada en el amor, la manipulación y la venganza. Inspirada en una historia del escritor Denis Diderot, esta cinta es ideal para quienes buscan películas románticas con un tono adulto, sin caer en lo explícito.

Esta producción francesa, dirigida por Emmanuel Mouret, no solo cautiva a los espectadores por su ambientación, sino también por su historia centrada en el amor, la manipulación y la venganza. Inspirada en una historia del escritor Denis Diderot, esta cinta es ideal para quienes buscan películas románticas con un tono adulto, sin caer en lo explícito.

Ambientada en la Francia del siglo XVIII, la trama gira en torno a Madame de La Pommeraye (Cécile de France), una elegante viuda que vive retirada de las fiestas y encuentros de la alta sociedad tras la muerte de su esposo. Su vida da un vuelco cuando comienza a recibir con frecuencia la visita del Marqués de Arcis (Édouard Baer), un hombre tan encantador como mujeriego. Aunque al principio ella se resiste, advertida sobre la fama de conquistador del marqués, con el tiempo cae rendida ante sus encantos. Sin embargo, una vez conquistada, el interés de él comienza a desvanecerse. Lo que parecía una historia de amor se convierte en una traición.

Dirigida por Emmanuel Mouret, quien es considerado por muchos como el "Woody Allen francés" por su tratamiento sobre las relaciones humanas en la pantalla grande, la película adapta con inteligencia un episodio de Jacques el fatalista, la novela filosófica escrita por Diderot en 1784. Además de las sólidas interpretaciones de Cécile de France y Édouard Baer, el elenco se completa con Alice Isaaz, Natalia Dontcheva y Laure Calamy.

La película está disponible en la plataforma de Netflix bajo diferentes títulos según la región: "Señorita J" en España y Latinoamérica, y "Lady J" en Estados Unidos.

 

