3 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Tilcara
Casira
Onda Estudiantil 2025
Certamen comunitario
Purmamarca
La Quiaca
Tilcara
rock
Alberto Buly
teatro
Tilcara

Taller “El cuerpo sonoro” en la ciudad de Tilcara

Con la cordobesa Cuca Becerra, certificada en técnica Roy Hart.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 00:00

El próximo 4 de octubre se dictará el Taller “El cuerpo sonoro” en la ciudad de Tilcara. Se trata de un espacio para el canto comunitario entre el cielo y la tierra.

El próximo 4 de octubre se dictará el Taller “El cuerpo sonoro” en la ciudad de Tilcara. Se trata de un espacio para el canto comunitario entre el cielo y la tierra.

El mismo estará a cargo de Cuca Becerra, intérprete cordobesa formada en el estudio de la voz con la maestra Kozana Lucca (Roy Hart Theatre), especialista en los estudios de la voz humana, y certificada en Técnica Roy Hart. Se trata de un taller diseñado para interesados en explorar la voz humana, construir un espacio de escucha grupal, en el escenario del cuerpo. “Afectados por el entorno, creamos un campo de escucha de sonoridades propias y grupales”, propone la tallerista

“Nos preguntamos por la espacialidad y la potencia del canto comunitario”, explica. El taller será de 10 a 14 en el Espacio Ojito de Agua, Alverro 9, Matadero, Tilcara.

Informes e inscripciones pueden realizarse por teléfono a los números 351 2366901(Cuca) o 388 5812490 (Silvina Montecinos de Ojito de Agua).

