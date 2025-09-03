Sueño Stereo, los jujeños que tributan a Cerati

Mañana en el Teatro Mitre (Al‑ vear 1009), la banda jujeña Sueño Stereo presentará “Cerati Eterno”, un espectáculo que rinde homenaje a la obra de Gustavo Cerati, figura influyente del rock latinoamerica‑ no. La cita es a las 21.30.

Mañana en el Teatro Mitre (Al‑ vear 1009), la banda jujeña Sueño Stereo presentará “Cerati Eterno”, un espectáculo que rinde homenaje a la obra de Gustavo Cerati, figura influyente del rock latinoamerica‑ no. La cita es a las 21.30.

El show propone un recorrido por los discos y canciones de su carrera solista. Será una noche es‑ pecial, con una puesta en escena cuidada, proyecciones visuales y un sonido que busca acercarse con respeto y sensibilidad al lega‑ do y universo artístico de Cerati. En esta ocasión contarán con in‑ vitados especiales.

SUEÑO STEREO | BANDA TRIBUTO EN JUJUY DE GUSTAVO CERATI

El espectáculo se hace en la fe‑ cha en que se conmemora un nuevo aniversario del falleci‑ miento de Gustavo. A once años de su partida, su música sonará en vivo interpretada por la banda con profundo respeto. El repertorio será un viaje por sus discos solistas: “Amor Amarillo”, “Bocanada”, “Siempre es Hoy”, “A‑ hí vamos” y “Fuerza Natural”.

La banda

Sueño Stereo es una banda tributo jujeña que recorre los escenarios de la provincia desde 2021. Con‑ formada por músicos profesiona‑ les en un power trío, brinda un show de primera calidad. Los integrantes son Eduardo Sosa en guitarra, voz y secuencias; José Ignacio Ramos en bajo y coros y Gonzalo Rojas en batería. Las entradas para este show están a la venta de manera online por Autoentrada y de manera física en la boletería del teatro. La promo‑ ción para esta compra es de un 7% de descuento comprando en efecti‑ vo en la boletería