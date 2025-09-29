Charly García, el ícono máximo del rock nacional, recibirá el próximo 11 de noviembre el Konex de Platino como así también el Konex de Brillante, que es el máximo reconocimiento que entrega la Fundación a los referentes de la música popular argentina.

El Konex de Brillante es entregado cada una década desde 1985, quien fue el primero en recibir fue Atahualpa Yupanqui; luego Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y Dino Saluzzi (2015), todos por el aporte que realizaron a la cultura nacional.

El ganador del Konex Brillante es elegido entre las cien personalidades más relevantes de la música popular en veinte disciplinas, que reciben el Diplomas al Mérito. Dentro de esas figuras, el Gran Jurado (constituido por 20 destacadas personalidades y presidido por Sandra Mihanovich) selecciona a quienes recibirán el Konex de Platino; mientras que entre los galardonados con el Konex de Platino y las Menciones Especiales se elige al premio mayor.

En agosto de este año, Charly García también tuvo, en función de “su aporte a la música y a la cultura argentina”, un reconocimiento organizado por la cátedra de Música Popular de la UBA, institución que además le otorgó el título “Honoris Causa”.

En esa fecha el artista sorprendió a todos al ingresar al aula 108 de la facultad, que se encontraba colmada de asistentes para aplaudirlo. Pese a las dificultades de su salud, el popular cantautor se animó a recibir personalmente el reconocimiento, donde se lo vio tranquilo y sonriente.