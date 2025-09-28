Reconocimiento de los 25 años de música de Cristian Cruz

"Mi historia, 25 años de música" fue el nombre del show que presentó recientemente en la sala mayor del Teatro Mitre, el cantante palpaleño Cristian Ezequiel Cruz, quien en su etapa solista se conoce como Cristian Para Ti.

En este marco de festejos, también fue reconocido por la Legislatura de la Provincia de Jujuy, que declaró de interés su prolífica trayectoria artística.

En el especial espectáculo brindado en el coliseo jujeño, revivió todo su camino, desde sus inicios con otros grupos hasta este presente de camino solista.

Como invitados al show lo acompañaron Willy Campero, Daniel Chino Garzón y Álvaro Jesús Rojas.

Con las plateas colmadas de seguidores y fans, la fiesta fue completa.

Un día antes, en el hall de la Legislatura de Jujuy, Cristian, recibió una declaración de interés en reconocimiento a sus 25 años de prolífica trayectoria musical.

El artista comenzó su camino en 1997, a los 16 años, con el grupo Fuego Rojo en los salones de una escuela de la ciudad siderúrgica. Posteriormente se incorporó a Brumas, banda que lo consagró en escenarios nacionales e internacionales y cuya música marcó a distintas generaciones de jujeños.

CRISTIAN CRUZ | HOY SE PRESENTA BAJO EL NOMBRE DE CRISTIAN PARA TI.

La entrega de la distinción estuvo a cargo de las diputadas Malena Amerise y Natalia Guevara, quienes resaltaron la extensa carrera del músico y la manera en que su obra se instaló en el gusto y el corazón de la sociedad jujeña.

"Es una alegría enorme que se reconozca un trabajo de 25 años. Es un orgullo y un logro tanto para mí como para mi grupo Cristian Para Ti. Estoy muy contento de que desde la Legislatura se valore el esfuerzo que venimos realizando desde 1998", expresó Cristian Cruz.

El cantante recordó sus inicios en la ciudad de Palpalá, en 1997, con 16 años, comencé a incursionar en la música. Dios me puso en este camino y estoy agradecido. En 1998 conocí a la gente del Grupo Brumas y con ellos grabé mi primer disco Brumas para ti. Estuve allí hasta 2018, cuando realicé mi última grabación con la banda, y luego el destino me dio la oportunidad de continuar como solista.

Asimismo, Cruz invitó a la comunidad a participar de su próximo show, este miércoles 17 de septiembre en el Teatro Mitre, donde celebrará sus 25 años de trayectoria junto a amigos como Willy Campero, El Chino y La Rebelión, Jesús Rojas, además de la participación especial del grupo Cumbia Sabrosa. Será un espectáculo de dos horas recorriendo clásicos y los grandes momentos de su carrera.

Finalmente, recalcó su agradecimiento a la Legislatura de Jujuy. "No es fácil abrirse camino en la movida tropical jujeña, pero tuvimos la bendición de estar en el inicio de la cumbia en la provincia, y de haber sido parte de esa historia es un orgullo", expresó.