26 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Rock

Hey Dog! se presenta en Palpalá

La banda salteña de rock - pop busca consolidarse en el NOA. En julio estuvieron en la capital.

Viernes, 26 de septiembre de 2025 00:00
DESDE SALTA | HEY DOG! LLEGA POR PRIMERA VEZ A LA CIUDAD SIDERÚRGICA

La banda de rock-pop Hey Dog!, originaria de Salta y con más de ocho años de trayectoria en la escena del norte argentino, se presentará por primera vez en Palpalá hoy a la medianoche en el pub de avenida Catalano 11. La entrada es libre y gratuita.

En julio pasado, Hey Dog! debutó en San Salvador con un show con buenas repercusiones.

Con un repertorio que combina grandes hits internacionales de los 80, 90 y 2000 junto a canciones propias, la banda se caracteriza por presentaciones enérgicas y explosivas.

El grupo está integrado por Seba Gueleb (voz, finalista de La Voz Argentina 2018), Cristian Gana (guitarras), Cristian Gómez (bajo) y Luis Castro (teclados). A lo largo de su carrera compartieron escenario en estadios con figuras internacionales como Tini Stoessel y Sebastián Yatra, y han agotado entradas en cada una de sus recientes presentaciones en Salta y Jujuy.

 

