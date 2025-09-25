Daniela Celis: "Estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá"

Daniela Celis escribió un comunicado para contar cómo se encuentra, a casi dos semanas del terrible accidente que sufrió su ex, Thiago Medina.

"Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida, en los milagros y en los porqué", comenzó la ex Gran Hermano en el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram.

"Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar. Ayer, 24 de septiembre, tenía mi primera participación en el Gran Rex, un show soñado que decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también", continuó la influencer.

Daniela dejó sus obligaciones laborales de lado para estar junto a sus pequeñas hijas, Laia y Aimé: "Paré mi vida por ellas, por él. Les quiero agradecer todos los mensajes lindos, todo el amor que me envían, que los recibo siempre.. Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá. Y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama".