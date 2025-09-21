III Concurso Biprovincial de Cuentos para Salta y Jujuy

Está abierta la convocatoria para participar del III Concurso Biprovincial de Cuentos "Capítulo Dos Radio- Araoz Ediciones", para escritores de Salta y Jujuy.

Los interesados podrán enviar sus obras hasta el próximo 15 de octubre.

Los organizadores son el programa radial Capitulo Dos Radio de una emisora salteña, y Aráoz Ediciones, quienes se proponen potenciar y difundir la creatividad literaria.

"En el año 2020 lanzamos el primer concurso 'Cabalgando un mundo de cuentos'. Ese año en plena pandemia fue porque fue un año en el estuvimos encerrados, y no había habido ningún acto cultural. Largamos la convocatoria en 15 día, donde se presentaron 85 cuentos. Fue muy buena respuesta, y se presentó en diciembre de ese mismo año, la primera antología", cuenta en comunicación con nuestro diario Francisco Aráoz, responsable del concurso.

La iniciativa se retoma en al 2024 con la segunda edición, y este año la tercera. La primera y la segunda edición se hicieron con la convocatoria sólo para escritores de Salta, y en este 2025 se abre a nuestra provincia también.

En la segunda edición se presentaron más de 210 cuentos. "Con esa expectativa superada, logramos la publicación del segundo libro, que titulamos 'Cabalgando un mundo de cuentos', que fue presentado en la Feria del Libro de Jujuy", comenta.

"Este año en esa feria, y por consulta de muchos artistas de las letras que querían participar, abrimos la convocatoria y la hicimos biprovincial, para que participen Jujuy y Salta en esta edición".

El gobierno de la Provincia de Jujuy se suma a esta convocatoria con una adhesión. La idea es que la antología de esta edición esté publicada a fin de año.

Bases y condiciones

Podrán participar autores de Salta y Jujuy, sin límite de edad. El envío de las obras se hace por mail. Cada participante podrá presentar hasta tres cuentos con tema libre.

Las obras deben estar escritas en idioma español, ser originales, inéditas y no estar premiadas ni presentadas a otro concurso pendiente de fallo al momento de enviar el original a este certamen.

Las obras a competir deberán enviarse al correo: [email protected]. Se adjuntará un archivo en formato PDF, que contenga la obra a participar, firmado con seudónimo; y otro archivo en formato PDF tendrá por título el seudónimo del autor seguido de la palabra Plica. Dicho archivo contendrá en su interior lo siguiente: Datos personales del participante, Título de o los relatos con que participa, etc.

El premio es la publicación de las obras distinguidas en una Antología, cuya edición estará a cargo de Aráoz Ediciones y Mundo Gráfico Impresiones. También se otorgará a los ganadores, ejemplares de la antología resultante.

Mayores informes por Facebook: capitulodosradio