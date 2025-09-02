¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Daniel Magal

Mini recital de Jaime Centella en la escuela “José de San Martín”

Amenizó presentación de un libro digital sobre el barrio homónimo.

Martes, 02 de septiembre de 2025 03:32

En las instalaciones de la Escuela N°10 “José de San Martín” se presentó el pasado viernes el libro digital del barrio Villa San Martín, “Los barrios, sus historias y su gente”, que recrea la historia de este importante sector de la ciudad, con anécdotas, recuerdos y progresos alcanzados.

El acto contó con la presencia del titular del Concejo Deliberante. Lisandro Aguiar, y el concejal Leandro Giubergia. Participaron numerosos vecinos del sector, muchos de ellos partícipes en la elaboración del libro.

La presentación del libro contó con la participación de los artistas, Daniel Magal y Jaime Centella. El autor “Cara de Gitana” mandó un video con un par de estrofas y saludo a los vecinos presentes, mientras Centella dio un mini recital. Ambos músicos brindaron un toque de color al acto.

