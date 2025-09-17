Anunciaron ayer las obras ganadoras del Premio Fortabat

La Fundación "Amalia Lacroze de Fortabat" anunció los ganadores de su cuarta edición, destacando a Santiago O. Rey y Mia Miguita Superstar entre más de 2.100 obras presentadas por artistas de todo el país

El jurado, integrado por Ana María Battistozzi, Raúl Flores, Ana López, Nancy Rojas y Santiago Villanueva, seleccionó 60 obras para la exposición: 40 en la categoría de artistas mayores de 35 años y 20 en la de menores de 35 años. La muestra estará abierta al público hasta el 12 de octubre venidero, de jueves a domingos entre las 12 y las 20, en la sede de la Colección de Arte "Amalia Lacroze de Fortabat" en Buenos Aires.

En la categoría de mayores de 35 años, el primer premio fue otorgado a Santiago O. Rey por su obra "La churrasca de Belén" (2025), una pieza de técnica mixta. El segundo premio recayó en Andrea Nogueira Pasut por "Les Borraches" (2025), un óleo sobre tela, mientras que el tercer premio fue para Itamar Hartavi con "Cosmos (sol flor)" (2025), realizada en óleo y tierra sobre tela.

En la categoría de menores de 35 años, el primer premio fue para Mia Miguita Superstar por "Relleno interceptado" (2025), un globocollage. Además, se otorgaron menciones a Nacha Canvas por "Materiales fantasmitas" (2025), una obra en gomaespuma de Carrara, hierro y arcillas, y a Nikiri Akerman por"Carterita" (2025), realizada en MDF calado, ilustración, collage, bordado y costura.

La Colección de Arte "Amalia Lacroze de Fortabat" fue creada en 2008, por propia iniciativa de la empresaria y filántropa argentina, quien reunió a lo largo de los años una importante colección de obras de artistas nacionales y extranjeros. El edificio que alberga la colección, diseñado por el estudio Rafael Viñoly Arquitects PC de Nueva York, se integra con el entorno de Puerto Madero y cuenta con seis plantas destinadas a exhibiciones y servicios.

Desde 2018, la colección cuenta con el patrocinio del Grupo de Servicios y Transacciones (Grupo ST), que ha fortalecido su apoyo a la cultura a través de esta alianza estratégica. La fundación mantiene así la vocación de mecenazgo de su fundadora, continuando con muestras que repasan la historia del arte argentino y fomentan la visibilidad de nuevas generaciones de artistas.