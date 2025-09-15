Angelo Aranda listo para cantar otra vez en el Teatro Mitre

Angelo Aranda se presentará el próximo viernes a las 21.30, en la sala mayor del teatro Mitre.

Así lo anunció en su última visita a nuestro programa de streaming, El Matutino. Llegó sin su característico sombrero, por una muy buena razón. Contó que se lo regaló a una niña que se lo pidió en el último espectáculo que había presentado anteriormente.

Conversó con nuestros conductores Florencia y Juan, para contar que las entradas están casi agotadas pero quedan todavía.

"El Teatro Mitre es uno de los más lindos en estética, en sonido, y nosotros lo vivimos de manera muy distinta", contó abriendo la charla. "Cuando nos presentamos en un teatro nos preparamos de una forma distinta a cuando estamos en los festivales. Ahí hacemos canciones que por ahí en los festivales no las hacemos por cuestiones de tiempo y porque en esos escenarios uno va a hacer lo seguro, las canciones más conocidas, que es lo que el público festivalero espera", explica.

"Pero la gente que va al teatro, es la gente más fanática que te sigue desde hace mucho tiempo. También va la gente que no puede ir a los festivales, y elige escucharnos en este ámbito", dice habiendo estudiado cuidadosamente a su platea. "Hay un momento en el teatro, cuando la gente te recibe con un aplauso en la sala y luego un silencio muy particular, donde no sabes si volverte corriendo a tu casa -dice risueñamente- porque es muy distinto, todos están prestando atención extrema, te prestan totalmente el oído. Es un público lindo y un desafío especial", concluye sobre su sensación con este espectáculo.

Explicó también que está iniciando con esta presentación en Jujuy un ciclo de tres teatros. El primero es el Mitre, luego estará en un teatro grande de Buenos Aires y en este sentido se manifestó muy agradecido con la gente que compra las entradas en cada caso, y finalmente en el Teatro Fundación de Salta.

EL FOLCLORISTA | SE PRESENTARÁ ESTE VIERNES EN EL TEATRO MITRE.

En el medio varios festivales, lo mantienen activo y en el tapete.

"Aunque nosotros ya tenemos nuestra experiencia, de 14 años, seguimos siendo aprendices. Hubo un maestro muy importante para mí que es un primo mío, que toca la guitarra, el Beto Marucho, un gran músico muy conocido de Formosa. Él me enseñó a tocar la guitarra primero, y después a cantar. Nosotros seguimos los pasos de él. Él también es un gran compositor", contó hablando de sus inicios.

Otro artista que lo guió fue su tío el Beto Aranda. "Con él perfeccionamos la escritura, las canciones, el contenido", dice. Y la familia tiene mucho que ver en su destino, porque mencionó también "una banda de primos que se llama Los Arandita que es como la escuelita de Beto. Él va escribiendo y repartiéndonos las canciones", cuenta el artista, exitoso desde la tan actual chaqueñada, y por incluir en su repertorio, reversiones de temas románticos hechos folclore.

El artista recordó haciendo un repaso de su vida musical, que ya en tiempos de la escuela, con la maestra de música, hacía sus primeras incursiones en los escenarios. Cuenta que siempre escribió sus canciones, y que ahora se animó a cantarlas. "Le escribo mucho a las tradiciones, a la cultura, a las vivencias del campo. Eso me sale fácil", asegura, quien también escribe cuestiones de amor o las rescata.

Para hacer algunos temas en vivo en nuestro streaming, estuvo acompañado por Martín Zalazar en violín, Quique en guitarra, y el Negro Ustares en bombo y bajo.

Las entradas están en venta en la boletería del coliseo jujeño y por autoentrada.com.ar.