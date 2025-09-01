Curso de Impresión 3D para niños en el Faro del Saber

Están abiertas las inscripciones para el Curso de Impresión 3D para niños, una propuesta innovadora que combina creatividad, tecnología y aprendizaje divertido.

La actividad está destinada a niños de 8 a 12 años y se desarrollará en el espacio Faro del Saber, ubicado en el barrio Punta Diamante, organizada por la Dirección de Gobernanza Digital de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 15 a 16.30.

El taller busca acercar a los chicos al fascinante mundo de la fabricación digital, fomentando la curiosidad, la experimentación y el desarrollo de nuevas habilidades vinculadas a la tecnología.

Los interesados pueden registrarse completando un formulario en línea (disponible en la página de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy/ trámites y servicios/curso3d). Para más información y consultas, se encuentra habilitado el teléfono 388-4438007.

Cabe destacar que se trata de una actividad con inversión mínima, lo que garantiza la accesibilidad para todas las familias que deseen sumarse a esta propuesta.