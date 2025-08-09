Río Grande Ensamble, estrenarán en Jujuy, obra de Eduardo Falú

Hoy a las 20, en la Parroquia San Cayetano de la ciudad de Palpalá, se presentará el Río Grande Ensamble, con un especial concierto.

La presentación se hace en el marco del Ciclo “Capillas Musicales” que organiza la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy. Este ciclo lleva la música de cámara a espacios tan especiales como son las iglesias, capillas y parroquias de distintos rincones de nuestra provincia. Son conciertos protagonizados por formaciones musicales jujeñas de gran calidad y prestigio.

En el concierto de hoy, el ensamble contará con la participación como solista del guitarrista Sebastián Sivila, acompañado por Claudio Rodríguez en piano y Héctor Lizana Erazo en corno.

El repertorio elegido es barroco y popular, y además se estrenará en Jujuy la Suite Argentina de Eduardo Falú, grandiosa obra maestra, que fue grabada con la Camerata Bariloche 1970, y es considerada una de las más importantes y emblemáticas de la música argentina, porque recorre diferentes estilos y ritmos del folclore, compuesta para guitarra solista donde destaca la habilidad técnica y virtuosismo guitarrístico. Será ejecutada por primera vez en Jujuy. La entrada es libre y gratuita.