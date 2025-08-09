¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

El Tribuno por los barrios
Ciclo “Sumergite en el conocimiento”
ENTREVISTA A RAMÓN AISAMA
LIBERTADOR
Falda de Chorrillos
El tiempo en Jujuy
solidaridad
La Contra
Búsqueda de personas
Onda estudiantil
El Tribuno por los barrios
Ciclo “Sumergite en el conocimiento”
ENTREVISTA A RAMÓN AISAMA
LIBERTADOR
Falda de Chorrillos
El tiempo en Jujuy
solidaridad
La Contra
Búsqueda de personas
Onda estudiantil

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
La contra

Río Grande Ensamble, estrenarán en Jujuy, obra de Eduardo Falú

Sabado, 09 de agosto de 2025 08:39

Hoy a las 20, en la Parroquia San Cayetano de la ciudad de Palpalá, se presentará el Río Grande Ensamble, con un especial concierto.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Hoy a las 20, en la Parroquia San Cayetano de la ciudad de Palpalá, se presentará el Río Grande Ensamble, con un especial concierto.

La presentación se hace en el marco del Ciclo “Capillas Musicales” que organiza la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy. Este ciclo lleva la música de cámara a espacios tan especiales como son las iglesias, capillas y parroquias de distintos rincones de nuestra provincia. Son conciertos protagonizados por formaciones musicales jujeñas de gran calidad y prestigio.

En el concierto de hoy, el ensamble contará con la participación como solista del guitarrista Sebastián Sivila, acompañado por Claudio Rodríguez en piano y Héctor Lizana Erazo en corno.

El repertorio elegido es barroco y popular, y además se estrenará en Jujuy la Suite Argentina de Eduardo Falú, grandiosa obra maestra, que fue grabada con la Camerata Bariloche 1970, y es considerada una de las más importantes y emblemáticas de la música argentina, porque recorre diferentes estilos y ritmos del folclore, compuesta para guitarra solista donde destaca la habilidad técnica y virtuosismo guitarrístico. Será ejecutada por primera vez en Jujuy. La entrada es libre y gratuita.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD