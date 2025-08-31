¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

31 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Teatro El Pasillo

Sesiones Blackout regresa con Pink Floyd en Teatro El Pasillo

La propuesta estará dedicada al histórico álbum "The dark side of the moon", que fue lanzado en 1973.

Domingo, 31 de agosto de 2025 00:00
TEATRO EL PASILLO | SERÁ EL ESCENARIO PARA UNA NUEVA EDICIÓN DE LAS SESIONES BLACKOUT.

EMILIANO SAAVEDRA

EMILIANO SAAVEDRA

El Teatro El Pasillo -ubicado en José de la Iglesia 1190- se prepara para vivir una propuesta diferente y sensorial. Hoy desde las 19, será el escenario de Sesiones Blackout, un ciclo musical que invita al público a redescubrir el placer de escuchar música en su estado más puro: en completa oscuridad.

La velada promete una vivencia única, donde la música no solo se percibe con los oídos, sino con todos los sentidos puestos al servicio de una experiencia sonora envolvente. En esta ocasión, la sesión estará dedicada a "The dark side of the moon", el histórico álbum de Pink Floyd que revolucionó la historia del rock desde su lanzamiento en 1973.

La propuesta, inspirada en experiencias similares desarrolladas en Buenos Aires y Córdoba, ofrece al público un espacio íntimo y sin distracciones visuales. El foco está únicamente en la música: cada detalle, cada vibración y cada textura sonora se perciben con intensidad gracias al uso de tecnología de alta fidelidad.

Uno de los aspectos más innovadores es la utilización del formato Flac, un archivo de audio digital sin pérdidas cuya fidelidad iguala -e incluso supera- a la de los CDs originales. Este nivel de calidad sonora potencia la experiencia y permite descubrir matices imperceptibles en una escucha tradicional.

"The dark Side of the moon" no es un álbum cualquiera. Publicado en 1973, es una de las obras maestras de Pink Floyd y uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. Su propuesta conceptual aborda temas universales como el paso del tiempo, la rutina, las tensiones de la vida moderna y la condición humana.

Con canciones que van desde "Time" hasta "Money", el disco se convirtió en un clásico atemporal, capaz de fascinar tanto a nuevas generaciones como a quienes lo disfrutaron en su época. Medio siglo después, sigue siendo un viaje sonoro imprescindible.

Las Sesiones Blackout ya tuvieron dos ediciones previas en la provincia, cumpliendo con lo prometido: una experiencia inmersiva que trasciende el simple acto de escuchar música. Ahora regresan con la misma propuesta, consolidándose como un ciclo que gana adeptos en cada encuentro.

Se recomienda llegar entre 10 y 15 minutos antes, ya que una vez iniciada la sesión no se permitirá el ingreso para preservar la experiencia en completa oscuridad. Para entradas y consultas pueden realizarse al número 3885746466.

 

