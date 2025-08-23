¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Los Hornitos
rugby
rugby
fauna silvestre
PERIODISTA PALESTINO
Bolsonaro
Cris Morena
Premio Ledesma de Arte Infantil 2025
Teatro El Pasillo
Centro cultural Manuel Belgrano
Los Hornitos
rugby
rugby
fauna silvestre
PERIODISTA PALESTINO
Bolsonaro
Cris Morena
Premio Ledesma de Arte Infantil 2025
Teatro El Pasillo
Centro cultural Manuel Belgrano

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Éxodo Jujeño

Agenda cultural de hoy

Una jornada diversa que entrelaza tradición en cada punto de Jujuy.

Sabado, 23 de agosto de 2025 01:03

San Salvador de Jujuy y distintas localidades de la provincia se preparan para vivir un sábado cargado de propuestas culturales y festivas.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

San Salvador de Jujuy y distintas localidades de la provincia se preparan para vivir un sábado cargado de propuestas culturales y festivas.

Hoy continuará la tradicional feria de los Hornitos 2025 en la capital, donde se podrán degustar platos regionales y disfrutar de espectáculos. Desde las 12 hasta las 19, con entrada gratuita, se presentarán Salamanqueros, Chacmol, Ballet Mudanzas de Fuego, Mayra Quipildor, Albahaca, Los Luceros, Jujeñas, Gustavo Llanes, La Chaqueñada, Los del Pial y ganadores del Pre Hornitos 2025.

En el espacio cultural La Mar en Coche se ofrecerá doble función de la obra infantil. El vuelo de los pequeños, mientras que el Cabildo será escenario de un homenaje al Éxodo con música y danza.

La agenda también se extiende al interior: en Palpalá, Los Kjarkas brindarán dos recitales; en Sauzalito se realizará el Festival de la Tijtincha, con música y expresiones populares; y en Maimará, la conmemoración del Éxodo Jujeño incluirá un acto protocolar, una marcha evocativa y una cena comunitaria que reunirá a vecinos y visitantes. Una jornada diversa que entrelaza tradición, memoria y celebración en cada punto de Jujuy.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD