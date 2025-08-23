Agenda cultural de hoy

San Salvador de Jujuy y distintas localidades de la provincia se preparan para vivir un sábado cargado de propuestas culturales y festivas.

Hoy continuará la tradicional feria de los Hornitos 2025 en la capital, donde se podrán degustar platos regionales y disfrutar de espectáculos. Desde las 12 hasta las 19, con entrada gratuita, se presentarán Salamanqueros, Chacmol, Ballet Mudanzas de Fuego, Mayra Quipildor, Albahaca, Los Luceros, Jujeñas, Gustavo Llanes, La Chaqueñada, Los del Pial y ganadores del Pre Hornitos 2025.

En el espacio cultural La Mar en Coche se ofrecerá doble función de la obra infantil. El vuelo de los pequeños, mientras que el Cabildo será escenario de un homenaje al Éxodo con música y danza.

La agenda también se extiende al interior: en Palpalá, Los Kjarkas brindarán dos recitales; en Sauzalito se realizará el Festival de la Tijtincha, con música y expresiones populares; y en Maimará, la conmemoración del Éxodo Jujeño incluirá un acto protocolar, una marcha evocativa y una cena comunitaria que reunirá a vecinos y visitantes. Una jornada diversa que entrelaza tradición, memoria y celebración en cada punto de Jujuy.