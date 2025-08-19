Hoy desde las 8 se desarrollarán las XIX Jornadas Escolares de Filosofía del Colegio "Martín Pescador", denominadas "La Filosofía más viva que nunca".

El lema de este año es "Aportes y Utilidad de la Filosofía a la Sociedad Actual", y las actividades se desarrollarán en el Salón de Usos Múltiples de la institución, en Juanita Stevens Nº1.350.

El conversatorio de apertura con estudiantes y docentes denominado "Los contornos de la angustia" estará a cargo del licenciado Jorge Luna, psicólogo y psicoanalista, de trayectoria en nuestra provincia, docente de la Universidad Nacional de Jujuy, miembro de la "Asociación Apostando a la Vida" e integrante de la recién inaugurada "Cátedra Libre: Las urgencias subjetivas. Actualidad del malestar en la cultura" en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

La práctica filosófica atraviesa los procesos de enseñanza y aprendizaje en el colegio "Martín Pescador", desde la sala de cinco años hasta el último año del secundario. La institución considera que la Filosofía es una disciplina central en la formación integral de niños, niñas y adolescentes, ya que implica la posibilidad de formar un pensamiento crítico situado a través de la reflexión filosófica, de conocer de primera mano lo que pensaron y discutieron diferentes filósofos a lo largo de la Historia y de indagar filosóficamente, de forma individual y colectiva sobre los problemas y dilemas que atraviesa la Humanidad en su conjunto, intentando trazar posibles horizontes de futuro más dignos y justos para todos.

Las Jornadas se enmarcan en las XIX Olimpiadas Escolares de Filosofía organizadas por la Universidad Nacional de Tucumán y en la que participan estudiantes y escuelas de todo el país. Este año se presentarán más de 39 ensayos en dos ejes: "Las crisis existenciales en las sociedades actuales" y "las relaciones saber poder en el mundo actual y los desafíos de la era digital". Esta instancia cuenta con prestigiosos y reconocidos jurados de nuestra Provincia quienes seleccionarán los trabajos que representarán a la institución en la instancia interescolar provincial.

Todos los estudiantes de todos los cursos del Colegio escribieron ensayos filosóficos, doscientos cuarenta y cinco en total, acompañados y tutoreados por sus docentes, actividad institucional que se desarrolla desde el mes de abril. El proyecto de alfabetización del establecimiento considera que la práctica filosófica es una experiencia central para fortalecer los procesos de lectura, escritura y pensamiento propio de todos los estudiantes. El Colegio "Martín Pescador" ya publicó tres libros de Filosofía con las producciones de los estudiantes y las reflexiones pedagógicas de los profesores y una revista. Además, de participar activamente en encuentros, jornadas, simposios y conversatorios a nivel provincial, nacional e internacional.