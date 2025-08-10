Abra Pampa reafirma su identidad con arte

ABRA PAMPA (Corresponsal). En una jornada cargada de entusiasmo, identidad y sentido de pertenencia, el pasado miércoles se llevó a cabo el Primer Miércoles Cultural, impulsado por la comunidad educativa de la Escuela N° 222. Un evento que marcó el inicio de esta tradición escolar que lleva años en adhesión al Aniversario de Abra Pampa.

ABRA PAMPA (Corresponsal). En una jornada cargada de entusiasmo, identidad y sentido de pertenencia, el pasado miércoles se llevó a cabo el Primer Miércoles Cultural, impulsado por la comunidad educativa de la Escuela N° 222. Un evento que marcó el inicio de esta tradición escolar que lleva años en adhesión al Aniversario de Abra Pampa.

La actividad comenzó a las 19 en el salón de la Escuela N° 245, pero el verdadero espíritu de encuentro se encendió mucho antes cuando alumnos, docentes y familias se congregaron en las instalaciones de la Escuela N° 222 para iniciar una caminata simbólica por la avenida principal, pasando por la plaza central, en un gesto que unió a la comunidad en torno al arte y la educación.

EL CARNAVAL NORTEÑO | POR LOS ALUMNOS PARTICIPANTES.

La jornada dio inicio con un momento profundamente simbólico: la interpretación del Himno al Éxodo Jujeño en lengua de señas, a cargo de alumnos de séptimo grado, un acto que conmovió al público y reafirmó el compromiso con la inclusión y la historia. Luego la directora de la institución dio las palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los presentes para luego continuar con un diverso desfile artístico en orden ascendente, iniciando por los primeros grados, seguido por los segundos y así sucesivamente, desplegando un abanico de expresiones que reflejaron el trabajo y la creatividad de cada grado.

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de la Escuela N° 103 de Coyahuaima, cuyos alumnos y docentes recorrieron varios kilómetros desde las alturas para llegar hasta Abra Pampa. Su participación fue recibida con aplausos y admiración, en reconocimiento al esfuerzo y al profundo sentido de pertenencia que los motivó a ser parte de este evento tan convocante.

Además, el evento contó con la participación de artistas locales que enriquecieron la propuesta con su talento y compromiso cultural. Entre ellos se destacaron Adriana Tolaba, el grupo "Los Thunas", el ballet "Achalay", los integrantes de los talleres libres de artes y artesanías y el Instituto Autónomo "El Saber del Arte".

LA MÚSICA | GRUPO LOS THUNAS.

El éxito de la jornada fue fruto del profundo compromiso y trabajo colaborativo entre sus integrantes: padres, docentes, personal de servicio, equipo directivo quienes unieron esfuerzos con dedicación y entusiasmo para dar vida a este encuentro cultural. Desde el momento de acompañar a los niños en la preparación de cada número artístico, guiar con sensibilidad y creatividad cada expresión y acondicionar el espacio para que el evento brillara con la calidez que merece.

Como gesto de gratitud y reconocimiento, desde la comunidad educativa se realizó la entrega de diplomas a los invitados especiales, destacando su colaboración y aporte al fortalecimiento de la cultura local.

El Primer Miércoles Cultural se enmarca en las celebraciones por el aniversario del pueblo, con el objetivo de revalorizar la cultura local, fortalecer los lazos entre instituciones educativas y la comunidad, por brindar un espacio de expresión para niños de las escuelas primarias de la ciudad y artistas de la región.

Este encuentro dejó una huella profunda: la cultura como puente entre generaciones, como herramienta de inclusión y como motor de identidad puneña.