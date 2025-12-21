La reedición de The Beatles Anthology está disponible

La serie documental The Beatles Anthology regresó a la actualidad con una versión remasterizada y ampliada en Disney+. Coincide con el treinta aniversario del lanzamiento original, incorpora mejoras en la calidad de imagen y sonido, así como un episodio adicional que explora el proceso de creación y las reuniones entre los miembros supervivientes de la banda.

La serie se presenta ahora en su versión más extensa, compuesta por ocho episodios de cerca de una hora cada uno, a los que se suma un noveno capítulo inédito que ofrece una mirada al "detrás de la escena".

La propuesta original de The Beatles Anthology en 1995 supuso un hito para los seguidores de la banda y para la cultura popular.

La serie recorre cronológicamente la trayectoria del grupo, desde sus inicios en Liverpool y Hamburgo hasta la separación en 1970. Los episodios abordan tanto el ascenso a la fama y la explosión de la beatlemanía como las tensiones internas y la posterior disolución.

Además, se incluyen testimonios de colaboradores como George Martin, Neil Aspinall y Derek Taylor, así como material de archivo de Lennon y Brian Epstein.

La edición actual de The Beatles Anthology incorpora un episodio adicional que reconstruye, mediante imágenes restauradas y técnicas de inteligencia artificial, las reuniones de McCartney, Harrison y Starr durante la preparación del proyecto original. Este capítulo permite ver a los tres músicos interactuar, tocar juntos y compartir recuerdos más de veinte años después de la separación del grupo. Estos momentos, aunque puedan parecer anecdóticos en el contexto histórico, adquieren una gran carga emotiva para los seguidores.