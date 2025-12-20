Entre shows y la organización del Martín Fierro en Jujuy

La profesora Mónica Tejerina, directora del Estudio de Formación Artística Cultural Al-Hob Oriental, de la ciudad de San Pedro de Jujuy, hizo un balance del trabajo desde su lugar, a lo largo de este 2025.

Por empezar, hay que mencionar que ya se hizo la muestra "Encanto" de fin de año de su estudio, que en esta oportunidad eligió como título "Celebra tu vida". Cada año, este espectáculo especialmente preparado para que se luzcan sus alumnos, propone un mensaje de concientización. Esta vez fue la idea, concientizar acerca de la prevención del cáncer, y el cuidado en el proceso de la enfermedad. "Cada coreografía fue pensada en este sentido", explica la profesora.

El estudio sampedreño brinda clases de distintas danzas, y actualmente cuenta con más de 60 alumnos.

"Nuestros alumnos siempre están participando en distintas actividades como ser certámenes, encuentros, selectivas, viajes, a nivel regional, provincial y nacional", cuenta Tejerina.

Un paso muy importante

MUESTRA FINAL | DEL ESTUDIO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL AL-HOB ORIENTAL DE SAN PEDRO DE JUJUY.

Más allá de las actividades habituales de su academia, la profesora Tejerina, este año fue artífice de que llegara a Jujuy la selectiva para los Premios Martín Fierro a la Danza de este año, entrega que organiza Aptra a nivel nacional.

Ella fue la representante en nuestra provincia de este certamen, que terminó con artistas jujeños, ternados en tres categorías. "Las productoras y organizadoras a nivel nacional, Karina Armendariz y Mhayra Saad, fueron quienes me impulsaron y motivaron para llevar adelante este gran sueño artístico", comentó en comunicación con nuestro diario.

La selectiva se hizo el 22 de junio en el teatro Mitre, y contó con la participación de ballets y escuelas de distintas localidades. De esa instancia resultaron elegidos para pasar a la final (que se hizo hace unos días en el Golden Center de Buenos Aires), el Ballet Juventud Prolongada (que es de público conocimiento que volvieron con la estatuilla), Matías Vides y Martina Muñoz (del Estudio Al-Hob) de San Pedro; y la solista Melina Cayuhara, del Taller Municipal de San Pedro.

"Fue una hermosa experiencia que dejó con más ganas de seguir apostando y volver a ser parte en el año 2026 de esta premiación", comentó Tejerina. "Estar entre más de mil bailarines, representantes y artistas famosos, entre los que se encontraban Aníbal Pachano, Hernán Piquín, Eleonora Cassano, etc., fue maravilloso", continuó.