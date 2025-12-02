Muestra y charla sobre el bandoneón

En el marco de la Noche de los Museos y en el hall del Cine Teatro Select (Alvear 665), el músico bandoneonista José "Tata" Nieva compartió un taller sobre el funcionamiento del bandoneón y también una parte de su repertorio musical, junto a su sobrino Ñawi Nieva.

Paralelamente se está realizando en ese mismo lugar, la muestra fotográfica "Ancestral", que relata la historia del bandoneón centenario que es parte de la familia Nieva, familia de músicos en varias de sus generaciones. Es en homenaje a Juan y Chopa Nieva (abuelo y tío de "Tata").

"Tata" Nieva expuso el instrumento y los mecanismos que le dan sonoridad; acompañando el momento con piezas musicales tradicionales del norte argentino y de Bolivia. Fue una oportunidad casi única de acceder, a este instrumento alemán que desde 1945 no se fabrica más en el mundo, lo que en sí lo constituye en un museo sonoro.

El bandoneón de los Nieva

LA CHARLA | ACOMPAÑADA POR UN SELECCIONADO REPERTORIO.

Juan Nieva nació en Monteros (Tucumán) en 1909. A los 14 años se fue caminando a Güemes (Salta) a trabajar cosechando cañas.

Con el tiempo pasó a La Esperanza, donde trabajó y se compró un bandoneón.

Cuando comenzaron a salir las primeras melodías y acordes, pasó a desempeñarse como sereno en las instalaciones del pueblo. Tenía 25 años y así comenzó a animar las fiestas de los jefes y mejoró su calidad de vida. Comenzó también a animar fiesta en el pueblo.

Un tiempo después se instaló en San Salvador de Jujuy y comenzó a trabajar en las fiestas y bailes populosos de la ciudad. Conoció a Julia Ernestina Aguayo y comenzaron a compartir el camino. Tuvieron cuatro hijos y una hija, a cada uno le enseñó un instrumento: Chin, Titín, Chopa, Chiquito y Rosa. Chopa sobresalió de muy niño estudiando bandoneón y a sus 9 años ya estaba animando fiestas adultas.

Tanto Juan como Chopa vivieron en Jujuy, Salta, Bolivia y Buenos Aires dedicados a la música y ejecutando los sonidos de este hermoso instrumento.

El bandoneón fue creado en Alemania a fines del siglo XIX y desde 1945 no se fabrica más.

Hoy continúan el legado de don Juan Nieva, su nieto José "Tata" Nieva, el músico jujeño que de tanto en tanto sorprende con un concierto y ese legendario bandoneón. Junto a él, su sobrino Ñawi y su hija Mayra (bisnietos de Juan Nieva).

La familia Nieva es una familia de bandoneones desde inicios del siglo XX hasta la actualidad.

“TATA” NIEVA | EXPLICANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO.

La muestra

La muestra fotográfica "Ancestral" estará disponible hasta el 22 de este mes en el hall del Cine Teatro Select. De lunes a viernes de 8 a 22, y los fines de semana cuando haya espectáculos.

Con fotos se muestra parte de la historia del bandoneón y de la familia Nieva. Incluye fotos antiguas y también del presente reciente que relatan inolvidables momentos de la vida cultural jujeña con el bandoneón, instrumento que se afincó por estos lugares a principios del siglo XX.