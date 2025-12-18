Recital poético musical “Esperando la Navidad”

Este año se concretará una nueva edición de "Esperando la Navidad", el recital poético musical que organiza cada año Ediciones Pyrautas. Será hoy a las 19.30, en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 543.

Contará con las letras de la escritora Elva Meles y la música y el canto de Yessica Ortega y sus alumnas.

Se trata de la 12º edición de este encuentro, y este año se hace a beneficio del Merendero "Emanuel" que alimenta a niños y ancianos en la calle Valle Grande de Alto Comedero.

Por esta razón, la entrada al recital es un producto navideño.